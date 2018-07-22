Держали место на маршруте: в Тюмени раскрыт картельный сговор

Тюмень, , 20:33 — REGNUM В Тюмени создали картель, чтобы один из перевозчиков не ушёл с рынка. В сговоре участвовали четыре предприятия, которые действовали на двух торгах, начальные цены которых составляли по 5,39 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС Тюменской области.

По информации антимонопольщиков, манипуляция заключалась в том, что участники сговора занимали на торгах первое и второе места. Далее победитель тендера не подписывал проект договора и признавался уклонившимся. Заказчик должен был подписать договор со вторым победителем торгов, но и тот отказывался от участия. И таким образом до момента проведения новых торгов контракт оставался у прежнего перевозчика.

«В ходе рассмотрения дела все участники картеля написали заявления в Тюменское УФАС России о своей причастности к противоправным действиям на торгах. Также было выяснено, что картельщики имели устойчивые родственные связи и между компаниями имели договорные отношения», — отмечает пресс-служба ведомства.

Далее участников картеля ждут штрафы в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов.

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