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США лидируют по закупкам у Украины стрелкового оружия

Экономика

Таиланд закупил у Киева 16 танков «Оплот»

Киев, 22 июля 2018, 04:06 — REGNUM  Главным импортером украинского стрелкового оружия в 2017 году стали США. Это следует из отчета, опубликованного украинской госслужбой экспортного контроля.

Вашингтон за год приобрел у Киева 15 040 автоматов и пистолетов-пулеметов и 790 противотанковых ружей и гранатометов. На втором месте по закупкам стрелкового оружия — Узбекистан, которому Киев продал 2 тыс. автоматов и пистолетов-пулеметов.

Таиланд закупил у Украины 16 танков «Оплот», разработанных на базе Т-80. Турция приобрела три пусковых механизма для переносных зенитно-ракетных комплексов. В числе импортеров украинского оружия — Монголия и Иордания.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший украинский военный Алексей Бобовников заявил, что танк Т-84 «Оплот» устареет прежде, чем им удастся перевооружить армию Украины. Проблема в том, что завод, выпускающий танки, способен производить только десять таких машин в год.

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Военно-промышленный комплекс
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