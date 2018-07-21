Глава МВФ прогнозирует сокращение мирового ВВП из-за торговых войн США

Буэнос-Айрес, , 22:42 — REGNUM Торговые ограничения, вводимые США в отношении других страны, могут привести к сокращению мирового ВВП на 0,5%. Об этом заявил директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, передаёт Reuters.

«Это безусловно окажет влияние на мировой ВВП, который при худшем развитии сценария сократится на 0,5%», — сказала глава МВФ на пресс-конференции в преддверии саммита министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.

Кристин Лагард отметила, что намерена представить участникам саммита доклад, в котором будут подробно описаны последствия уже объявленных ограничений в мировой торговле.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести новые пошлины на импорт товаров из КНР общей стоимостью $500 млрд. Таким образом, пошлины США могут затронуть практически весь импорт из Китая, объём которого в 2017 году составил $505,6 млрд.

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