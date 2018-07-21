Глава Fiat Chrysler Automobiles покинул пост

Лондон, , 20:55 — REGNUM Генеральный директор итало-американского автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне покинул пост по состоянию здоровья. Об этом говорится в распространённом 21 июля заявлении компании.

Как отмечается, здоровье Маркионне в последнее время «значительно ухудшилось», в связи с чем он больше не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей.

Согласно пресс-релизу, главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава Jeep Майк Мэнли.

Отметим, что информация о готовящейся смене руководителя автоконцерна появлялась в СМИ ещё весной текущего года. Сообщалось, что в 2019 году планируется утвердить новый пятилетний план развития FCA, и реализовывать его предстоит уже новому руководителю.

Напомним, Серджио Маркионне работал в Fiat с 2003 года.