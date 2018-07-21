Транспортные маневры украинской власти

Киев, , 17:21 — REGNUM На Украине, похоже, нашли способ сократить число железнодорожных пассажирских перевозок, пересадив граждан на рейсовые автобусы. Порядок повышения стоимости пассажироперевозок описан в принятом правительством «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019−2021 годы»: в общей сложности за четыре года тариф вырастет в 2,17 раза. Что еще происходит в украинской инфраструктуре, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Рост тарифов явно планируется правительством с целью избавления «Укрзализници» от субсидирования пассажирских перевозок за счёт грузовых. Что же касается перевода части граждан на автобусы, в то же время можно будет отменить плацкарты, так как менее платежеспособные граждане, которые в них ездят, и так перестанут пользоваться поездами, а вкупе с отменой плацкартных вагонов можно будет усилить рентабельность купе, спальных вагонов и дневных скоростных поездов. Впрочем, если менее состоятельные уйдут на автобусные вокзалы, то более состоятельные — пересядут на самолеты. В свою очередь, министр инфраструктуры обещает строить аэропорты десятками по всей стране. А железная дорога сможет больше зарабатывать на грузовых перевозках.

Происшествие под Одессой, где с рельсов сошел грузовой поезд, вновь подтвердило еще одну проблему — острый дефицит локомотивов. Годами их парк не обновлялся. По словам бывшего замглавы мининфраструктуры Александра Кавы, даже от Белоруссии Украина отстала лет на 20, а профсоюзный лидер Валерий Петровский опасается, что инциденты только пока происходят с грузовыми составами — но ведь могут случиться и с пассажирскими.

Более того, в профсоюзах уверяют, что «Укрзализниця» еще и находит способ на этом бедственном положении зарабатывать. Так, как говорит председатель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Владимир Козельский, профилактические работы и ремонт техники делаются лишь на бумаге, для отчета, а на это средства руководство УЗ прикарманивает.

О других новостях украинской инфраструктуры читайте в статье: Украина заблокировала свои порты без помощи России: обзор инфраструктуры

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