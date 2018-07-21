Пекин готовится ко второй в своей истории Олимпиаде

Пекин, , 08:33 — REGNUM В Китае продолжается подготовка к зимним олимпийским и Паралимпийским играм 2022 года в Пекине; официальными партнерами Игр стали крупные китайские нефтяные компании — Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и нефтехимическая корпорация Sinopec, информирует 20 июля Синьхуа.

От имени будущей Олимпийской столицы соглашение о партнерстве подписал мэр Пекина Чжан Цзяньдун, который одновременно является заместителем исполнительного директора оргкомитета Игр. CNPC и Sinopec в соглашении представляют заместители генеральных директоров компаний — Сунь Вэньчжун и Ли Юньпэн.

Отметим, что указанные нефтяные компании — седьмой и восьмой по счету официальные партнеры пекинской Олимпиады. До этого аналогичные соглашения с оргкомитетом Игр подписал ряд китайских компаний, в том числе Народный банк Китая, авиаперевозчик Air China, оператор телекоммуникационных услуг China Unicom и другие.

Напомним, что китайская столица примет Олимпийские игры во второй раз в своей истории. В 2008 году в Пекине уже проходила летняя Олимпиада.