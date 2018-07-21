Китай тестирует сухопутный маршрут «Пояса и пути»

Пекин, , 08:24 — REGNUM В рамках «Пояса и пути» открыт грузовой железнодорожный маршрут «Китай — Европа»; из Гуанчжоу, административного центра южно-китайской провинции Гуандун, отправлен состав с 41 контейнером грузов, который проследует до Манчжурии в северо-восточном Китае и далее в Россию, сообщает 20 июля Синьхуа.

Ожидается, что, преодолев путь более, чем в 10 тыс. км, состав через 15 дней прибудет в Москву.

Отмечается, что в самом Китае при формировании данного состава применялся смешанный принцип автомобильно-железнодорожных перевозок. Девять контейнеров из 41, в которых находятся в основном товары народного потребления, прошли таможню в пограничной портовой зоне Нанша в Гуанчжоу, а затем автомобильным транспортом переправлены на железнодорожный вокзал Далан, где и формировался состав.