Суббота, 21 Июля 2018 года
06:20:11 МСК

Названа сумма «разморозки» индексации материнского капитала

Экономика

Индексация с 1 января 2020 года будет возвращена

Москва, 21 июля 2018, 04:32 — REGNUM  Материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем инфляции, передает РБК.

В проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. указано, что индексация с 1 января 2020 года будет возвращена, причем ее размер вырастет 470 241 руб. (с 453 026 руб.). В 2021 г. размер материнского капитала вырастет до 489 051 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что использование программы материнского капитала будет расширено до 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Использование программы материнского капитала будет расширено — Медведев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материнский капитал
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить