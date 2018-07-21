Названа сумма «разморозки» индексации материнского капитала

Москва, , 04:32 — REGNUM Материнский капитал будет проиндексирован в соответствии с уровнем инфляции, передает РБК.

В проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. указано, что индексация с 1 января 2020 года будет возвращена, причем ее размер вырастет 470 241 руб. (с 453 026 руб.). В 2021 г. размер материнского капитала вырастет до 489 051 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что использование программы материнского капитала будет расширено до 2020 г.

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