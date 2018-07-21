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США ждут от Китая перемен для торгового соглашения

Экономика

США хотят справедливой конкуренции

Вашингтон, 21 июля 2018, 03:53 — REGNUM  США готовы заключить торговую сделку с Китаем, если Пекин пойдет на перемены в торговой политике, заявил глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин, сообщает РЕН-ТВ.

В качестве необходимых перемен Мнучин назвал справедливую конкуренцию для американских компаний на рынке Китая, защиту интеллектуальной собственности США и отказ от принудительной передачи технологий.

Также Мнучин отметил, что Китай может манипулировать курсом юаня, чтобы подстегнуть торговую войну с США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и КНР в манипулировании курсом своих валют с целью конкуренции с США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: ЕС и Китай манипулируют курсом своих валют

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Торговые войны США
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