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Медведев возмущен огромным ущербом от незаконной вырубки леса

Экономика

Несмотря на снижение доли нелегальной вырубки

Москва, 21 июля 2018, 02:55 — REGNUM  Ущерб от нелегальной вырубки леса составляет миллиарды рублей, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по охране лесов и обработке древесины.

Он отметил, что, несмотря на снижение объемов незаконной вырубки, все равно ущерб остается большой. В качестве решения этой проблемы Медведев предложил совершенствовать государственный лесной надзор и использовать передовой опыт борьбы с незаконной вырубкой леса.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимирская прокуратура возбудила два уголовных дела о незаконной рубке леса. Общий ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области незаконно вырубили лес на 6 млн рублей

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