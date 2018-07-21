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«Русал» предъявил Минфину США план по выводу компании из-под санкций

Экономика

Мнучин намерен оставить «Русал» в бизнесе

Вашингтон, 21 июля 2018, 02:45 — REGNUM  Российская компания «Русал» предоставила минфину США план, согласно которому компания сможет выйти из-под действия антироссийских санкций, заявил глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

Мнучин также подчеркнул, что «Русал» должен остаться в бизнесе, если будет найдено приемлемое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, российский бизнесмен Олег Дерипаска отказался от кредитной помощи Промсвязьбанка из-за «грабительских» условий финансирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Дерипаска отверг предложение Промсвязьбанка

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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