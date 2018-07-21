Rambler Group вновь управляет Мамут

Москва, , 01:28 — REGNUM Управление Rambler Group перешло к вновь сформированному Управляющего комитету, в состав которого входит Александр Мамут, сообщили в пресс-службе компании.

Также в комитет вошли Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина. Работа комитет — это координация главных бизнес-направлений Rambler Group. Компания намерена проводить «стратегию интеграции и развития группы».

«Управляющий комитет будет напрямую взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений: Максимом Тадевосяном, отвечающим за коммерческое направление и маркетинг, Дмитрием Сергеевым (digital продукты) и Иваном Гродецким (Окко), — сообщили в пресс-службе. — Исполнительным директором, отвечающим за управление объединенными киносетями, станет Алексей Васясин».

Отметим, что Мамут возглавлял команду сервиса Рамблер/касса на протяжении последних двух с половиной лет.

«Генеральный директор Роман Линин покидает Rambler Group», — сообщили в пресс-службе.

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