Гражданам Украины на 40% урезали субсидии на оплату услуг ЖКХ

Киев, , 23:26 — REGNUM В июне министерство социальной политики Украины уменьшило размер субсидии на 40% по сравнению с июнем 2017 года, сообщили в государственной службе статистики 20 июля на официальном сайте ведомства.

«В июне 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 1 млн 609,2 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии уменьшился на 38,9% и составил 100,7 грн по сравнению с июнем 2017 года», — отметили в госстате.

Объем субсидий за первое полугодие 2018 года упал по сравнению с первым полугодием прошлого года более чем в четыре раза — с 2 млрд 740,3 млн грн до 667,3 млн грн. (более чем с 6,5 млрд рублей до 1,6 млрд — ИА REGNUM )

Напомним, с мая 2018 года начали действовать новые правила назначения субсидий. Государство любыми способами пытается уменьшить количество домохозяйств, имеющих право на субсидию.

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