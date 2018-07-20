Рейтинг должников за тепло в Барнауле остается стабильным

Барнаул, , 07:44 — REGNUM «Прогресс Плюс», «Старый Барнаул» с новым названием УК «Наследие» и еще семь управляющих организаций и ТСЖ и попали в список ненадежных партнеров Сибирской генерирующей компании (СГК). Эти исполнители коммунальных услуг, которых выбирают и оплачивают работу сами жители, имеют крупные долги за уже потребленные тепло и горячую воду, а также недобросовестно обслуживают внутридомовые тепловые коммуникации и оборудование.

Как сообщает управление по внешним связям СГК, в совокупности эти двадцать управляющих организаций и ТСЖ задолжали СГК более 131 млн рублей. А обслуживают они 198 многоквартирных домов. При составлении рейтинга компании ранжировали по сумме задолженности. Первое место в списке заняла названная выше компания «Прогресс Плюс». Этот исполнитель коммунальных услуг держит лидерство в списке ненадежных партнеров СГК уж на протяжении нескольких лет. В конце 2015 года компания даже попадала в федеральный рейтинг должников за тепло. Тогда ее долг перед СГК составлял 51 млн рублей, а на обслуживании находилось порядка 80 многоквартирных домов. Сейчас «Прогресс Плюс» должен за тепло и горячую воду более 62,5 млн рублей. При этом на сегодня компания обслуживает 9 домов. По решению арбитражного суда в июле «Прогресс Плюс» признано несостоятельным (банкротом).

Постоянным лидером рейтинга также является УК «Наследие», которая в прошлом носила название «Старый Барнаул». Компания управляет 67 жилыми домами и имеет долг за тепло и горячую воду в размере более 18 млн рублей.

Также в рейтинг попали УК «Открытие», УК «Столица», УЖК «Лесной», УК «Взлетная (ранее носила название УК «Дирекция коммунального хозяйства»), УК «Проспект», УК «Ренессанс», УК «Индустриальная» и «Етро» (ранее «Трест»). Процент оплат этими контрагентами ресурса колеблется в диапазоне от 69,5% до 87,8%.

Проблема неоплат коммунальных ресурсов остро стоит и у ТСЖ. Так, например, ТСЖ «Дом-4» не полностью перечисляет в РСО собранные с жителей средства и задолжало СГК уже за три месяца. С февраля по июнь за тепло и горячую воду не платит ТСЖ «Калинина-7». По четыре месяца за ресурсы не платят ТСЖ «Юрина, 190», ТСЖ-106, «Строитель», шесть месяцев — «Монолит плюс», «Гранит», «Восток» и «Успех». ТСЖ «Кристалл» задолжало за семь месяцев.

«Цель составления данного антирейтига — напомнить барнаульцам о необходимости тщательно контролировать работу управляющих жильем компаний, с тем, чтобы они в полном объеме исполняли свои обязательства как перед поставщиками ресурсов, так и перед самими жителями, — говорит директор теплосбытиового подразделения СГК в Барнауле Игорь Холодков. — Каждый житель Барнаула может увидеть — насколько «его» компания или компания, которую только планируется привлечь к работе, надежна и эффективна. Это должно помочь жителям сделать правильный выбор».

По его словам, практика показывает, что сами горожане добросовестно перечисляют плату за горячую воду и отопление, однако ряд компаний антирейтинга не перечисляли или не полностью перечисляли в адрес ресурсоснабжающей организации денежные средства за поставленные ресурсы. Подобные действия исполнителей коммунальных услуг нарушают действующее законодательство и осложняют организацию безопасного прохождения осенне-зимнего периода на предприятиях СГК.