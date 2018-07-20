Россия – главный торговый партнер Таджикистана по итогам полугодия

Душанбе, , 20:43 — REGNUM Объем взаимного торгового оборота Таджикистана и России за первое полугодие 2018 года составил 470 млн долларов, такие статистические данные приводит сегодня, 20 июля, «Авеста».

Кроме России в числе лидеров по объемам торговли Казахстан (416 млн долларов.), Китай (316 млн) и Узбекистан (128 млн).

В целом по итогам шести месяцев зафиксирован рост внешней торговли на 353 млн долларов, или на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, с начала 2018 года объем внешнеторгового оборота страны оценивается в боле, чем 2 млрд долларов.

Однако торговый баланс сложился отрицательный. Таджикистан за это время экспортировал товаров на сумму 528,3 млн долларов. (рост 15,3%), а импортировал на гораздо более внушительную сумму — свыше 1,5 млрд долларов (рост 22,7%).