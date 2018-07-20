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Киргизстанцы получили 3 258 ипотечных кредитов

Экономика

На сумму более 3,2 млрд рублей

Киргизстанцы получили 3 258 ипотечных кредитов
Journeys On Quest
Киргизия

Бишкек, 20 июля 2018, 20:39 — REGNUM  В рамках госпрограммы «Доступное жилье — 2015−2020» ипотечные кредиты получили 3 258 граждан Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственной ипотечной компании.

По состоянию 17 июля 2018 года объем ипотечных займов уже перевалил за 3,5 млрд сомов (свыше 3,24 млрд рублей).

По количеству ипотечных кредитов лидируют столица Киргизии — 988 займов и в городе Ош — 454 займов. Затем следуют Ошская область — 454 кредита, Чуйская область — 429 и Иссык-Кульская область — 245. Меньше всего в ипотеке оказались заинтересованы жители Нарынской области — 130 займов, Таласской области — 55 и Баткенской области — 54.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года правительство Киргизии учредило госипотечную компанию для того, чтобы работники бюджетной сферы и госслужащие получили возможность брать кредиты на приобретение или строительство жилья на условиях более выгодных, чем в коммерческих банках и иных финансовых организациях.

Сейчас ставки по госипотеке составляют от 8% до 12% годовых.

Отметим, что одним из партнеров государственной ипотечной компании Киргизии стал Российско-киргизский Фонд развития.

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Ипотечное кредитование
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