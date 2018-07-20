В федеральном конкурсе инноваций победили четыре компании из Челябинска

Челябинск, , 19:58 — REGNUM Четыре челябинских компании победили конкурса «Развитие-НТИ» (организатор — Фонд содействия инновациям), сообщили в региональном Минэкономразвития.

«Всего от Челябинской области было подано 14 заявок по пяти рынкам Национальной технологической инициативы: Автонет, Технет, Нейронет, Энерджинет и Аэронет», — сообщили в министерстве.

Конкурс выиграли: ООО «Тридиви» (предложена платформа 3D компьютерного зрения для приложений AI/AR/VR), АО НПК «Теко» (разработка универсальной базовой платформы с цифровой обработкой сигнала), ООО «Курсир» (проект мобильного радиоизмерительного комплекса для авионики) и ООО «ЮУРИТЦ» (программно-технические комплексы на базе беспроводных интеллектуальных сенсоров для предиктивного управления городскими теплосетями).

Комментируя это событие, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров заявил, что победители получили гранты на сумму 78 млн рублей. Один из грантов — на сумму 19 млн рублей.

Напомним, конкурс «Развитие-НТИ» стартовал в апреле 2018 года с целью поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для реализации планов мероприятий Национальной технологической инициативы.

Проводится отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР в целях реализации дорожных карт НТИ, одобренных президиумом Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию России.

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