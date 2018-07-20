Пятница, 20 Июля 2018 года
23:54:12 МСК

В федеральном конкурсе инноваций победили четыре компании из Челябинска

Экономика

Гаттаров: Победители получили гранты на сумму 78 млн рублей

Челябинск, 20 июля 2018, 19:58 — REGNUM  Четыре челябинских компании победили конкурса «Развитие-НТИ» (организатор — Фонд содействия инновациям), сообщили в региональном Минэкономразвития.

«Всего от Челябинской области было подано 14 заявок по пяти рынкам Национальной технологической инициативы: Автонет, Технет, Нейронет, Энерджинет и Аэронет», — сообщили в министерстве.

Конкурс выиграли: ООО «Тридиви» (предложена платформа 3D компьютерного зрения для приложений AI/AR/VR), АО НПК «Теко» (разработка универсальной базовой платформы с цифровой обработкой сигнала), ООО «Курсир» (проект мобильного радиоизмерительного комплекса для авионики) и ООО «ЮУРИТЦ» (программно-технические комплексы на базе беспроводных интеллектуальных сенсоров для предиктивного управления городскими теплосетями).

Комментируя это событие, вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров заявил, что победители получили гранты на сумму 78 млн рублей. Один из грантов — на сумму 19 млн рублей.

Напомним, конкурс «Развитие-НТИ» стартовал в апреле 2018 года с целью поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для реализации планов мероприятий Национальной технологической инициативы.

Проводится отбор проектов, предполагающих выполнение НИОКР в целях реализации дорожных карт НТИ, одобренных президиумом Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект «Национальная технологическая инициатива» получит госпддержку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить