Оптимизация в минэкономики Удмуртии: и их осталось двое

Ижевск, , 18:48 — REGNUM Министр экономики Удмуртии лишится двух заместителей — теперь их останется только двое. Соответствующее постановление опубликовано на портале главы и правительства республики.

Также, согласно документу, максимальная штатная численность сотрудников ведомства вместо 85 человек будет составлять 78 единиц. Таким образом, в министерстве сократят 8,9% сотрудников.

«Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», — говорится в документе. Новый порядок применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2018 года.

Кроме того, на встрече с активом Глазова глава республики Александр Бречалов отметил, что в результате сокращения сотрудников министерства культуры региона бюджет сэкономит около 36 млн рублей ежегодно, сообщает «КоммерсантЪ».

При этом Бречалов подчеркнул, что минкульт является самым малочисленным ведомством, но не уточнил, сколько человек пройдут процедуру сокращения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отчитываясь об итогах работы за год, Бречалов говорил, что в органах исполнительной власти республики трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.

В конце июня глава республики подписал указ о сокращении численность сотрудников органов исполнительной власти на 15%.

По словам зампреда правительства Удмуртии Александра Свинина, работа по оптимизации числа чиновников начнется с сентября 2018 года.

Позднее глава региона сообщал, что в рамках оптимизации планируется сократить 30 замминистров. Объем сэкономленных средств оценивается в размере 380−420 млн рублей.

В результате сокращения сотрудников органов власти и приватизации имущества бюджет-2019 в Удмуртии будет бездефицитным, уверен Бречалов.

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