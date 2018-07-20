В Дагестане начались учения ПАО «Россети»

Махачкала, , 18:17 — REGNUM Свыше двух тысяч работников компании ПАО «Россети» с сегодняшнего дня приступили к масштабным учениям на территории Дагестана. Учения будут проходить в течение месяца и охватят несколько муниципальных образований республики.

Запланированные мероприятия дадут возможность сформировать современную систему учета потребляемой энергии в республике, а также снизить уровень потерь. В денежном выражении это составит порядка 160 млн рублей ежегодно. Также в рамках месячной программы учений энергетикам, которые приедут в Дагестан со всей России, предстоит заменить дефектные опоры, «голые» провода на самонесущие изолированные и установить современные узлы учета. Всего к работе будет привлечено более 700 единиц техники.

В торжественном открытии учений приняли участие председатель правительства Республики Дагестан Артём Здунов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров, главы ряда районов и городов, в которых пройдут учения, руководство структурных подразделений ПАО «Россети».Глава правительства Республики Дагестан Артем Здунов поблагодарил группу «Россети» за проведение масштабных учений по ликвидации технологических нарушений и строительству современного электросетевого комплекса, направленных на создание инфраструктурных условий для раскрытия всего социально-экономического потенциала и улучшения качества жизни потребителей региона.

«Это очень дорогое и капиталоемкое мероприятие, и хотелось бы поблагодарить руководство ПАО «Россети» за повышение внимания к республике, мы его ощущаем. Мы говорим спасибо за то, что на территории республики мобилизованы практически все подразделения компании, завезены техника и материалы. Все это в кратчайший срок позволит показать пример того, как надо работать в электросетевом хозяйстве. Уверен, что в дальнейшем этот опыт будет распространен на другие субъекты», — передает РИА «Дагестан» слова председателя правительства республики.

Стартовавшие сегодня в Дагестане учения позволят наладить взаимодействие специалистов различных филиалов группы «Россети» для последующего применение полученных навыков при ликвидации технологических нарушений в любых метеоусловиях.

Группа «Россети» совместно с руководством Республики Дагестан приступили к реализации комплекса специальных мер по наведению порядка в электросетевом комплексе региона за счет установки современного электротехнического оборудования силами более 2000 специалистов из практически всех филиалов электросетевого комплекса.

Группа «Россети» традиционно использует эффект масштаба при решении самых сложных задач в различных регионах, мобилизуя единовременно силы и средства всех своих филиалов — в 2018 году в рамках такого подхода проводятся Всероссийские учения энергетиков в Республике Дагестан для решения многолетних закоренелых проблем местного сетевого комплекса.