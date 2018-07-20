С начала года Кубань экспортировала сельхозпродукции на 1 млрд долларов

Краснодар, , 18:03 — REGNUM Сельхозпродукции в общей сложности на 965,3 млн долларов отправлено на экспорт с начала 2018 года из Краснодарского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой администрации 20 июля. Это на 30% больше, чем за тот же период 2017 году, когда объем составил 730,9 млн долларов.

В регионе значительно увеличились объемы отправки зерна — основного экспортного продукта Краснодарского края. В январе — июне этого года было экспортировано 3,9 млн тонн зерна, что на 30% больше, чем годом ранее, преимущественно в Турцию и Египет. На 44% увечился экспорт подсолнечного масла — до 114,2 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности с начала года из морских портов Кубани было отправлено 820 судов с 17,2 млн тоннами зерна.

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