ЕС не будет отстаивать газовые интересы Украины — эксперт

Киев, , 18:01 — REGNUM Российский «Газпром» не выполнит решения Стокгольмского арбитража, пока не завершатся судебные тяжбы с «Нафтогаз Украины» в Швеции. Об этом 20 июля в эфире телеканала «Прямой» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Есть решение Стокгольмского арбитража, которое оспаривается со стороны «Газпрома». Об этом стало известно на следующий день после вынесения решения. «Газпром» заявил, что будет оспаривать… В конечном итоге мы получили приостановление выполнения решения. Сейчас это решается в апелляционном суде Швеции. Пока не закончатся судебные тяжбы, ожидать прихода денег, что «Газпром» выплатит 2,6 млрд не приходится», — сказал Землянский.

Он считает, что в последнее время «Нафтогаз» «сменил воинствующую риторику» и готов поговорить о несудебном мировом урегулировании.

«Стороны могут сесть, поговорить, что делать с этими 2,6 млрд долл (сумма, которую «Газпром» должен уплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража — ред.)? Может газом забрать? Стороны должны в паблике перестать бросаться непонятно чем, сесть за стол переговоров, обозначить проблемные вопросы и попытаться найти пути их решения, без лозунгов и без политики. Есть определенные проблемы в экономической сфере в отношениях с Российской Федерацией. Мы признаем это и мы готовы сотрудничать дальше, если мы встречаемся в Берлине в трехстороннем формате. Политику вынесли за скобки и сели решать конкретные вопросы по экономике», — пояснил Землянский.

По его словам, в переговорах с «Газпромом» Киев занял позицию «курки-дурки, которая гребет от себя». Кроме того Землянский напомнил, что ЕС не будет отстаивать газовые интересы Украины.

«Европа заинтересована в выполнении возможных договоренностей, поскольку в случае проблем с транзитом она пострадает первой… ЕС в первую очередь отстаивает свои собственные интересы», — подытожил эксперт.

Как сообщалось, 20 июля коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отметил, что «мировое соглашение» будет стоить «Газпрому» более $14 млрд. Он напомнил, что согласно юридической практике «мировые соглашения» заключаются сторонами до принятия окончательного решения арбитражем. Витренко заверил, что «Нафтогаз» продолжит практику принудительно взыскания пока «Газпром» не вернет $2,56 млрд долга с процентами и затратами на принудительное взыскание.

Он добавил, что сумма компенсации, которую Украина требует от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд.

«Если «Газпром» хочет мировое соглашение по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — сказал Витренко.

Напомним, с 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил иск «Нафтогаза». Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогазу». «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов.