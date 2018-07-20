Новый грузовой авиарейс соединил китайский Ухань с бельгийским Льежем

Ухань, Китай, , 18:00 — REGNUM Международный аэропорт Тяньхэ города Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая запустил новый авиамаршрут, связывающий столицу провинции город Хубэй с бельгийским городом Льеж, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Грузовой самолет Boeing 747−400 авиакомпании Uni-top Airlines вылетел из аэропорта Льежа и прибыл в Ухань в 13:20 по местному времени 20 июля. В 2:00 по Пекину 21 июля самолет вылетит обратно во Льеж и прибудет в место назначения в 17:30 по местному времени.

Рейс был загружен автозапчастями производства Германии и Великобритании. На обратном пути грузовой рейс повезет электронику, элитное оборудование, а также детали станков. В среднем за рейс самолет может перевозить до 200 тонн груза. Рейс будет летать на регулярной основе по понедельникам, средам и пятницам.

Читайте ранее в этом сюжете: Французская авиакомпания вышла на рынок Китая с новым прямым рейсом