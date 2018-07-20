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Новый грузовой авиарейс соединил китайский Ухань с бельгийским Льежем

Экономика

Грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании Uni-top Airlines вылетел из аэропорта Льежа и прибыл в Ухань в 13:20 по местному времени 20 июля

Ухань, Китай, 20 июля 2018, 18:00 — REGNUM  Международный аэропорт Тяньхэ города Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая запустил новый авиамаршрут, связывающий столицу провинции город Хубэй с бельгийским городом Льеж, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Грузовой самолет Boeing 747−400 авиакомпании Uni-top Airlines вылетел из аэропорта Льежа и прибыл в Ухань в 13:20 по местному времени 20 июля. В 2:00 по Пекину 21 июля самолет вылетит обратно во Льеж и прибудет в место назначения в 17:30 по местному времени.

Рейс был загружен автозапчастями производства Германии и Великобритании. На обратном пути грузовой рейс повезет электронику, элитное оборудование, а также детали станков. В среднем за рейс самолет может перевозить до 200 тонн груза. Рейс будет летать на регулярной основе по понедельникам, средам и пятницам.

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