«Нафтогаз» заявил, что мировое соглашение будет стоить «Газпрому» $14 млрд

Киев, , 17:36 — REGNUM Киев не пойдет на мировое соглашение с российским «Газпромом» по уже принятым решениям Стокгольмского арбитража. Об этом 20 июля написал в сети Facebook коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя итоги трехсторонней встречи представителей Украины, России и ЕС в Берлине.

Он заявил, что согласно юридической практике «мировые соглашения» заключаются сторонами до принятия окончательного решения арбитражем. Витренко заверил, что «Нафтогаз» продолжит практику принудительно взыскания пока «Газпром» не вернет $2,56 млрд долга с процентами и затратами на принудительное взыскание.

«Как мы сказали «Газпрому» на трехсторонней встрече, мировое соглашение по уже принятым решениям арбитража не является возможным. Это даже противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем. А сейчас уже поздно просить «мировое соглашение» по этим спорам. «Газпром» должен заплатить нам по решениями арбитража $2,56 млрд. Плюс уже $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание. И пока не получим эти средства, мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы «Газпрома» по всему миру», — отметил Витренко.

Он также заверил, что «Газпрому» не удалось отменить или остановить решение Стокгольмского арбитража. Поэтому на трехсторонней встрече представители российской компании просили «Нафтогаз» не арестовывать активы.

«Апелляционный суд Швеции временно приостановил только принудительное взыскание и только на территории Швеции. Мы рассчитываем, что и это ограничение будет снято в ближайшее время. «Газпром» прекрасно это понимает. Так же они понимают все риски для себя от невыполнения решения арбитража. Именно поэтому они и попросили на трехсторонней встрече, чтобы мы прекратили арестовывать их активы. На что им было сказано твердое «нет», — сказал Витренко.

Он добавил, что сумма компенсации, которую Украина требует от «Газпрома» по новым арбитражным процессам, уже превышает $12 млрд.

«Если «Газпром» хочет мировое соглашение по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию. При этом наша позиция заключается в том, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года. Но если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство «Северного потока — 2» как политического и антиконкурентного проекта», — подытожил Витренко.

Как сообщалось, в июле в Берлине прошли трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы. Министр энергетики РФ Александр Новак пытался договориться о внесудебном урегулировании конфликта между «Газпромом» и «Нафтогазом». По результатам встречи стороны договорились разработать дорожную карту переговоров.

«На мой взгляд, они прошли достаточно конструктивно, в деловом ключе, в спокойном режиме. Мы обменялись информацией, мнениями о текущей ситуации и о перспективах поставок европейским потребителям через территорию Украины», — отметил Новак.

Кроме того, присутствовавший на переговорах вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что новый контракт должен соответствовать европейскому праву. Стороны согласились с требованием Еврокомиссии.

«Мы пришли к соглашению, что мы продолжим переговоры осенью. Мы решили, что сконцентрируемся на вопросе, как удостовериться в том, чтобы у нас был хороший новый транзитный контакт на период после 2019 года», — объявил по итогам прошедшей во вторник встречи заместитель главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Шефчович.

Напомним, с 2014 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил иск «Нафтогаза». Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» должен выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогазу». «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов.