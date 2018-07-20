В 36 раз выросла площадь земли, арендованной китайцами в Таджикистане

Душанбе, , 17:34 — REGNUM Более 18 тысяч гектаров земель в Хатлонской области Таджикистана арендовали китайские фермеры для ведения аграрной деятельности. Об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции сообщил заместитель главы государственного комитета землеустройства и геодезии Таджикистана Азизмамад Каримзода.

Как отмечает «Азия-Плюс», передачу в аренду китайским фермерам около 500 гектаров земли одобрили в министерстве сельского хозяйства Таджикистана в 2012 году.

За шесть лет площадь земель, взятых китайскими аграриями во временное пользование, выросла в 36 раз. Для сравнения — площадь таджикской столицы Душанбе составляет 12,7 гектаров. В минсельхозе тогда заявили, что в последние годы эти земли перестали быть пахотными и имеются проблемы с мелиорацией, а китайские технологии позволят возобновить плодородность этих почв.

Арендованные на 49 лет земли в Хатлонской области возделывают три китайские компании — «Синзян инхай», «Хай Ли» и совместное предприятие «Развитие сельского хозяйства Таджикистана и Китая».