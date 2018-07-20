Путин: экономика России стабильна и имеет большой запас прочности

Калининград, , 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что в российской экономике много проблем, но она стабильна и имеет большой запас прочности. Об этом глава государства заявил сегодня, 20 июля, находясь в Калининграде.

«Конечно, сегодня у нас много проблем в экономике, но она стабильна. Она развивается, и в целом есть большой запас прочности», — заявил российский лидер.

Напомним, что в начале июля президент России также говорил о том, что российская экономика стабильна.

В ходе Прямой линии российский лидер отметил, что экономика России вышла на устойчивую траекторию пусть небольшого, но роста.