В Нижнем Новгороде нашли решение для отвода воды с новой набережной

Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM Специалисты Управления инженерной защиты территории Нижнего Новгорода нашли необходимое техническое решение для того, чтобы при сильных ливнях Волжская набережная, благоустроенная к чемпионату мира по футболу, не разрушалась потоками воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Планируется проложить небольшой участок трубопровода диаметром 450 мм, который соединит системы ливневой канализации близлежащего жилого микрорайона и набережной, за счет объединения систем будет организован необходимый отвод дождевой воды.

По словам замглавы администрации Нижнего Новгорода Александра Герасименко, дождеприемный колодец и дополнительные водосборные лотки смонтируют на Волжской набережной до конца июля. На месте подмыва песчаного основания дороги устанавливается высокий бордюр.

«Это позволит свести к минимуму вероятность повторения ситуации. Еще один колодец — смотровой — будет оборудован рядом, в газоне, для возможности контроля за работой ливневой канализации в неблагоприятные, с точки зрения погоды, дни», — заключил представитель администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый же сильный ливень, прошедший в Нижнем Новгороде сразу после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, разрушил Волжскую набережную. Склон размыло, песчано-водную смесь вынесло на дорогу. Брусчатка на набережной разрушилась — образовались провалы, самый крупный из которых — глубиной два метра.

Подрядчиком работ выступало ООО «СК «Управление строительства-620», которое также вело затянувшееся строительство новой станции нижегородского метро «Стрелка». Герасименко тогда заявил, что к подрядной организации администрация претензий не имеет.

В свою очередь, глава города Владимир Панов отметил, что к повреждениям мог привести не ливень, а ошибки при проектировании и проведении строительных работ.

Читайте также: «Эстремальные ливни»: нижегородский стадион протёк

Отметим, что набережная — не единственный объект из программы подготовки к ЧМ-2018, который не выдержал нижегородских «тропических» ливней.

Так, пострадал потолок здания Московского вокзала, реконструированного к чемпионату. Конструкция потолка разрушилась над одним из электронных табло, где размещается информация о пригородных поездах. Вывалилось несколько панелей, через отверстия на пол здания хлынула вода. В управлении Горьковской железной дороги инцидент списали на «обильные осадки».

Читайте также: Реконструированный к ЧМ-2018 вокзал Нижнего Новгорода затопило

«Экстремальными ливнями» и «естественным переполнением городской системы ливнестоков» объяснили и протечку кровли нового стадиона «Нижний Новгород». Во время дождя потоки воды хлестали из отверстий кровли на крытое пространство практически по всему периметру стадиона. По словам очевидцев, затопило коридор и мужскую раздевалку. Работы по устранению последствий протечек и их дальнейшему предупреждению проводят сотрудники застройщика стадиона — ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Читайте ранее в этом сюжете: Построенную к ЧМ-2018 набережную в Нижнем Новгороде восстановит подрядчик