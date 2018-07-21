Нацбанк Украины пытается притормозить развитие экономики?

Киев, , 11:15 — REGNUM Решение Нацбанка Украины повысить учетную ставку до 17,5% последовало после четырех месяцев со времени предыдущего повышения. Это может говорить как о том, что НБУ реагирует на отмеченный в мае отток депозитов, как и о косвенном признании несостоятельности прогноза инфляции. Второй вариант означает, что НБУ таким образом пытается притормозить развитие экономики, чтобы уложиться или не слишком выходить за прогнозные показатели, от которых зависит кредитный рейтинг страны. Каков фон, на котором произошло это событие, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Описанный выше шаг в другой экономике сработал бы, но в украинской он не эффективен, считает директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Дело в том, что на Украине бизнес практически не пользуется банковскими кредитами, потому как чем выше, тем дороже кредит и ниже предпринимательская активность. Главную прибыль с кредитов банкам приносит потребительское кредитование, имеющее сложные отношения с инфляцией: в стремлении сохранить накопленное люди покупают недвижимость или товары длительного пользования, то есть при высокой инфляции, наоборот, могут начать покупать активнее.

Однако, если НБУ маневр не удастся, это сделает возобновление кредитования банками бизнеса еще сложнее. А тем временем в НБУ объявили о намерении и впредь повышать кредитную ставку.

При этом по итогам первого полугодия 2018 года инфляция замедлилась, составив 4,4%(по сравнению с 7,7% в аналогичном периоде прошлого года), а по состоянию на 1 июня доля проблемных кредитов в банках Украины 56,09% — всего на десятую часть процента меньше, чем месяцем раньше.

О других событиях банковской сферы Украины читайте в статье: Очередной шок Украины: Фонд гарантирования вкладов банкрот? — обзор

Читайте также другие статьи Андрея Стеценко об украинской экономике.