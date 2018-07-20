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Россельхознадзор уличил Белоруссию в реэкспорте шампиньонов из Польши

Экономика

С 24 июля вводится запрет на поставки в Россию свежих шампиньонов из Белоруссии

Россельхознадзор уличил Белоруссию в реэкспорте шампиньонов из Польши
Шампиньоны

Москва, 20 июля 2018, 17:16 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о введении запрета на поставки шампиньонов из Белоруссии в связи с выявлением очередной попытки реэкспорта в Россию продукции из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, сообщает 20 июля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, 14 июля управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям была пресечена попытка ввоза из Белоруссии 4,6 тонны свежих шампиньонов, на упаковках которых была обнаружена маркировка, свидетельствующая о том, продукция была произведена на территории Польши.

Отмечается, что Россельхознадзор выразил «крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с отсутствием контроля» со стороны уполномоченных белорусских ведомств, и обратился к Минску с просьбой провести расследование по данному факту и представить Москве материалы по его результатам.

Также принято решение о введениис 24 июля запрета на ввоз свежих шампиньонов из Белоруссии «до проведения должностными лицами Россельхознадзора инспектирования белорусских предприятий — производителей шампиньонов».

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Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию
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