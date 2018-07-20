Названы даты проведения Российского инвестфорума в Сочи в 2019 году

Сочи, Краснодарский край, , 17:13 — REGNUM Очередной Российский инвестиционный форум Сочи примет 14−15 февраля 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края 20 июля по итогам заседания оргкомитета под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Козака с участием губернатора Вениамина Кондратьева.

«Все демонстрируют готовность к работе. Уверен, он пройдет на достойном уровне. Традиционно будут обсуждаться экономические вопросы. Перед страной стоят новые национальные цели и задачи, которые станут предметом обсуждения на форуме с участием представителей органов власти и бизнеса», — отметил Дмитрий Козак.

«Одной из наших главных задач в дни форума остается обеспечение безопасности участников мероприятия, жителей и гостей курорта. Для этого задействуем полицейских, казаков, спасателей. Что касается подготовки самого Сочи, окончательный план-график утвердим до 1 октября этого года», — рассказал глава региона.

Отметим, что в 2018 году число участников РИФ достигло шести тысяч человек — из 63 государства. Только делегация Краснодарского края заключила 212 соглашений и протоколов на общую сумму порядка 242 млрд рублей.