Пятница, 20 Июля 2018 года
20:10:09 МСК

«Севморзавод» исключили из плана приватизации

Экономика

Севастопольские депутаты внесли коррективы в документ, предложенный правительством

Севастополь, 20 июля 2018, 17:00 — REGNUM  Депутаты Заксобрания Севастополя исключили «Севастопольский морской завод» из плана приватизации, поскольку его необходимо передать в федеральную собственность. Решение принято 20 июля на внеочередном пленарном заседании городского парламента.

«В связи с распоряжением правительства РФ о принятии в федеральную собственность предприятия «Севастопольский морской завод» предлагаем исключить этот ГУП из прогнозного плана приватизации. Его нахождение в плане приватизации некорректно», — отметил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Напомним, власти Севастополя намеревались приватизировать «Севморзавод» в 2017 году, однако план не был выполнен. На предприятии, находящемся в аренде Центра судоремонта «Звездочка», заявлена масштабная модернизация — до 2020 года планируется вложить более 7 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастопольских депутатов не устроил правительственный план приватизации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приватизация госактивов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить