«Севморзавод» исключили из плана приватизации

Севастополь, , 17:00 — REGNUM Депутаты Заксобрания Севастополя исключили «Севастопольский морской завод» из плана приватизации, поскольку его необходимо передать в федеральную собственность. Решение принято 20 июля на внеочередном пленарном заседании городского парламента.

«В связи с распоряжением правительства РФ о принятии в федеральную собственность предприятия «Севастопольский морской завод» предлагаем исключить этот ГУП из прогнозного плана приватизации. Его нахождение в плане приватизации некорректно», — отметил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Напомним, власти Севастополя намеревались приватизировать «Севморзавод» в 2017 году, однако план не был выполнен. На предприятии, находящемся в аренде Центра судоремонта «Звездочка», заявлена масштабная модернизация — до 2020 года планируется вложить более 7 млрд рублей.

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