Кубань: Десять сочинских новостроек исключат из реестра проблемных объектов

Сочи, Краснодарский край, , 16:23 — REGNUM Больше трети проблемных домов в Сочи будут исключены из краевого реестра проблемных объектов еще до конца года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи 20 июля по итогам заседания рабочей группы.

В общей сложности в краевой реестр проблемных домов включено 28 объектов, находящихся на территории Сочи: речь идет о домах, строившихся привлечением средств дольщиков, но не сданных вовремя.

На данный момент, отчитались в администрации города, два проблемных объекта введены в строй: это ЖК «Три капитана» и многоквартирный дом на улице Крымской. В судебном порядке признано право собственности по четырём объектам: ЖК «Москва» (застройщик ООО «Наш дом — Сочи»), в котором уже подписано 380 актов передачи, ЖК «Белый дворец» (ООО «Кайлас»), в котором подписано 110 актов передачи из 169, ЖК «Южное море» (ООО «Внешоптоторг»), в котором оформлено более трети квартир переданы в собственность дольщикам, и ЖК «Ангара» (ООО «Садко Инвест»). В последнем — решение о признании права собственности не вступило в силу по причине частной жалобы одного из кредиторов. Материалы отправлены в апелляционную инстанцию. Еще два объекта готовятся к вводу в эксплуатацию — многоквартирный дом на улице Учительской (застройщик ООО «Престиж 2000+») и ЖК «Раз. Два. Три» (ЗАО «Универсал»). Объект на батумском шоссе, после устранения замечаний и проверки, также может быть введен в строй. В общей сложности из реестра проблемных домов исключат 10 сочинских новостроек.