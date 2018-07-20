Рубль может вновь получить «руку помощи» от Трампа – эксперт

Москва, , 16:23 — REGNUM Конец июля обещает быть довольно интересным периодом для валютных рынков, не столько благодаря двум важным заседаниям финрегуляторов, одно из которых состоится уже на этой неделе — Банка России в пятницу 27 июля и Федрезерва США во вторник 31 июля — сколько из-за нашумевшего твита Дональда Трампа в конце прошлой недели о том, что он «не в восторге» от действий ФРС по ужесточению монетарной политики. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Буквально президент США написал в своём твите, что ему не нравится финансовая политика Федрезерва, повышающего процентные ставки, напомнил эксперт.

На самом деле, Трамп провёл налоговую реформу, неустанно разрабатывает различные подсластители — всё только для одной цели: вернуть американские производства обратно на родину. А Федрезерв в это время работает в диаметрально противоположном направлении, своим безальтернативным повышением учётной ставки делая кредиты и доллар более дорогими. Это, разумеется, ухудшает условия ведения бизнеса для компаний-репатриантов. Странно, что Трамп обратил внимание на это фундаментальное противоречие только сейчас, отметил Рожанковский.

По его словам, хотя в рубле в настоящий момент перевешивают негативные факторы, связанные с противоречивыми налогово-законодательными инициативами правительства, краткосрочно история с «прозрением» Трампа в отношении Пауэлла уж слишком сенсационна, чтобы рынки могли сохранять хладнокровие и закрыть на неё глаза. Как следствие, рубль может сегодня краткосрочно окрепнуть до 63,35−63,30 за доллар, однако фундаментальных причин для продолжительного усиления у российской валюты в настоящее время нет, поэтому уже во вторник, в случае отсутствия каких-либо конкурирующих сенсаций, всё вернётся на круги своя, и рубль продолжит «бархатное» ослабление.

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