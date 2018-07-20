40 000 костромских семей получили материнский капитал

Кострома, , 16:19 — REGNUM С 2007 года 40 тысяч семей Костромской области получили материнский капитал, сообщает ГТРК «Кострома». В регионе вручили юбилейный сертификат.

По данным областного телевидения, 67% семей используют материнский капитал для улучшения жилищных условий. На втором месте — образование детей.

Сумма материнского капитал сегодня — 453 тысячи рублей. ГТРК «Кострома» отмечает, что за 11 лет он вырос почти в 2 раза. Средства можно направить на будущую пенсию матери, реабилитацию детей-инвалидов и на ежемесячные выплаты по 9,5 тысяч рублей для малообеспеченных семей.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область попала в первую десятку по регионам России, в которых активно выплачивают ежемесячные пособия на второго ребенка. По данным областного пенсионного фонда, в 2018 году в регионе принято 121 заявление на ежемесячные выплаты.