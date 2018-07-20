Информационные войны ведутся за стоимость барреля нефти – аналитик

Москва, , 16:14 — REGNUM После падения цены Brent с уровня 79 на 72 доллара США за баррель необходима консолидация, коррекция котировок. Так, максимальным уровнем для покупателя на сегодня будет сопротивление $74,4 за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

По его словам, за стоимость барреля ведутся информационные войны, без фактических действий. Речь идет о США, которые активно призывают к тому, чтобы на них обратили внимание, и формировали стоимость барреля с учетом их интереса. То есть, кроме последних данных по наращиванию объемов добычи со стороны ОПЕК и РФ, добавляется фактор неопределенности в виде Дональда Трампа, который уже славится резкими действиями. В любой момент риторика президента США может привести к резкой спекуляции по нефти. Сейчас, как никогда, актуально отслеживать новостной поток на предмет комментариев Трампа по рынку энергоресурсов.

Аналитик добавил, что на перспективу текущей недели стоимость барреля нефти будет в состоянии консолидации, так как напор Трампа относительно его влияния на рынок энергоресурсов предполагает противостояние ОПЕК. Не фактическое, с очередным изменением динамики добычи нефти, а, возможно, вербальное. Коридор для колебания составит 71,40−74,40 долларов США.

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