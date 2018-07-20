Калужские предприятия-банкроты задолжали сотрудникам 70 млн рублей

Калуга, , 16:01 — REGNUM В Калужской области остро стоит проблема неисполнение работодателями обязанности по своевременной оплате труда. Как сообщила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, несмотря на то, что по принятым мерам прокурорского реагирования погашена задолженность в 42 организациях на сумму более 160 млн рублей, совокупный размер задолженности по-прежнему значителен, и ситуация требует незамедлительного решения.

«По-прежнему, напряженная ситуация на предприятиях-банкротах, долг на которых перед работниками составляет более 70 млн рублей», — заявила Искрина Лепёхина.

Как сообщил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Жуковского района Калужской области Иван Головатюк, прокуратурой выявлена просроченная задолженность по выплате заработной плате в ООО «Радуга», осуществляющей деятельность на территории города Жуков. Было установлено, что в нарушение требований действующего трудового законодательства в ООО «Радуга» сроки расчета при увольнении не соблюдаются.

Задолженность по выплате расчета при увольнении образовалась перед 35 работниками, в размере более 900 тыс. рублей. Прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено Государственной инспекцией труда по Калужской области. Руководителю организации назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, в соответствии с решением суда, бывший работодатель обязан выплатить каждому работнику сумму морального вреда в размере от 5 до 10 тыс. рублей, а также «неустойку» за просроченную задолженность по заработной плате, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством.

Также прокуратурой Думиничского района Калужской области выявлены нарушения требований трудового законодательства в деятельности ООО «ПрогТорг», ООО «Поляна», ИП Филинков А.В., ООО «Лесной Союз», ООО «Хлудневский щебеночный завод» и в ряде других. Работодателями допускались нарушения при оформлении трудовых отношений, установлении размера и сроков выплаты заработной платы. Допущенные нарушения трудового законодательства влекут нарушение конституционных прав граждан на своевременную оплату труда, ставят в тяжелое материальное положение работников и членов их семей.

Напомним, в 2017 году в Калужской области было возбуждено 20 уголовных дел за невыплату заработной платы. Общая сумма ущерба составила 65 млн рублей. Благодаря предпринятым правоохранителями усилиям, 14,3 млн рублей обвиняемые выплатили добровольно. Одновременно, судебные приставы области в 2017 году взыскали 84,5 млн рублей задолженностей по заработной плате.