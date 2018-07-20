За 2017 год Киргизия поставила в Китай продукцию на 6,3 млрд рублей

Бишкек, , 15:13 — REGNUM По итогам 2017 года объем экспорта из Киргизия в Китай составил около $100 млн (более 6,3 млрд рублей). Об этом сегодня, 20 июля, пишет «Tazabek» со ссылкой на данные торгово-промышленной палаты республики.

В целом же товарооборот между странами в этот период достиг $1,5 млрд (94,9 млрд рублей).

«Эта сумма растет с каждым годом. Кроме того, КНР по сравнению с другими странами лидирует по объему инвестиций в Киргизию», — отмечает вице-президент торгово-промышленной палаты Рима Апасова.

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года превысил $6,27 млрд (свыше 396,8 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт вырос на 13,8%, а импорт — на 12%.

Отметим, что внешний долг Киргизии по состоянию на 31 мая 2018 года составил $3,84 млрд (238,4 млрд рублей). Крупнейшим кредитором Киргизии остается Экспортно-импортный банк Китая — более $1,7 млрд (свыше 107,5 млрд рублей).