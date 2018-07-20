Губернатор Севастополя против упрощения процедуры ввода украинского жилья

Севастополь, , 15:08 — REGNUM Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников не поддержал предложение департамента архитектуры и градостроительства по упрощению процедуры получения разрешений на ввод жилья в эксплуатацию, построенного в украинский период. Об этом руководитель города сообщил 19 июля на очередном заседании правительства города.

«Мы не можем корабль на ходу развернуть на 180 градусов, давайте логику по вводу домов оставим одну. Такие постановления необходимо предварительно обсуждать», — отметил Овсянников.

По его словам, дома, построенные при Украине, которые не ввели в эксплуатацию после воссоединения с Россией, имеют множество недочётов.

«Многие из них не соответствуют заявленной этажности, не имеют придомовых территорий, автостоянок. Не важно, как строили, всё прощается? Я против», — аргументировал свою позицию губернатор, предложив обсудить этот вопрос с депутатами Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, жители 30 многоквартирных домов в Севастополе не могут оформить право собственности из-за того, что документы, выданные уполномоченными органами до 18 марта 2014 года, носили заявительный характер, а не разрешительный.

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