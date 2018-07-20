«Китай нас просто обдирает»: Трамп грозит новыми пошлинами на товары из КНР

Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Соединённые Штаты могут ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью $500 млрд. О готовности к такому шагу «в случае необходимости» в интервью телеканалу CNBC заявил президент США Дональд Трамп. При этом глава Белого дома отметил, что не хочет напугать КНР.

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«Я хочу, чтобы они делали правильные вещи. Мне действительно нравится председатель Си (председатель КНР Си Цзиньпин — прим. ИА REGNUM), но это было несправедливо, — сказал американский лидер. — Китай нас просто обдирает на протяжении многих лет».

Отмечается, что в 2017 году объём импорта из Китая в США составил $505,6 млрд. То есть Трамп в случае угрозы готов обложить пошлинами весь импорт из КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент США объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт ряда товаров из Китая. В ответ на это с начала июля Пекин ввёл аналогичного размера пошлину на 659 наименований товаров из США на сумму $34 млрд.

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