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В Севастополе предлагают упростить ввод построенного при Украине жилья

Экономика

По мнению специалистов, это поможет снизить социальное напряжение в городе

В Севастополе предлагают упростить ввод построенного при Украине жилья
AKuptsova
Новостройка

Севастополь, 20 июля 2018, 15:04 — REGNUM  Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова предложила упростить процедуру получения разрешений на ввод жилья в эксплуатацию. Соответствующее постановление она внесла на рассмотрение 19 июля на очередном заседании правительства города.

«Предлагаемые изменения согласованы с министерством строительства РФ. Принятие этого постановления позволит решить острые социальные проблемы жителей», — подчеркнула Марина Ракова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители 30 многоквартирных домов в Севастополе не могут оформить право собственности, лицевые счета, а также зарегистрироваться по месту жительства из-за того, что документы, выданные уполномоченными органами до 18 марта 2014 года, носили заявительный характер, а не разрешительный.

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