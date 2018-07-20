Законопроект о финансировании лечения орфанных заболеваний внесен в Госдуму

Москва, , 15:02 — REGNUM Законопроект о финансировании лечения ряда орфанных заболеваний из федерального бюджета внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Речь идет о повышении гарантии медпомощи для граждан РФ, которые болеют редкими заболеваниями. В частности, депутаты предлагают перенести часть расходов на поддержку лечения таких заболеваний с региональных бюджетов на федеральный. Такие нововведения необходимы, поскольку лечение орфанных заболеваний достаточно дорогостоящее и граждане не могут себе его позволить, отмечают авторы законопроекта.

«Есть случаи, когда годовое лечение одного пациента сопоставимо с региональным бюджетом на лекарственное обеспечение для всех льготных категорий. Регионы заведомо не могут обеспечить такие расходы. Поэтому часть обязательств по лекарственному обеспечению граждан с орфанными заболеваниями мы предлагаем перевести на уровень федерального бюджета», — отметил Миронов.

Законопроектом часть заболеваний из Перечня-24, требующих наиболее дорогостоящего лечения, переносится в федеральную программу семи высокозатратных нозологий.

По его словам, на реализацию законопроекта потребуется от 12 млрд до 22 млрд рублей дополнительных средств из федерального бюджета.

Ранее Госдума уже рассматривала подобную инициативу депутатов и отклонила ее в первом чтении. Параллельно на рассмотрении депутатов сегодня находится законопроект под авторством спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Законопроект предлагает расширить список орфанных заболеваний, которые финансируются из федерального бюджета, с 9 до 14.

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