На 550-летие Чебоксар «ключевым моментом» хотят сделать фестиваль пива

Чебоксары, , 15:00 — REGNUM В столице Чувашии в 2019 году в рамках празднования 550-летия «ключевым мероприятием» может стать фестиваль пива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на оргкомитете по празднованию юбилея. По его мнению, пивной фестиваль «может стать серьёзным имиджевым мероприятием республики».

В 2019 году Чебоксары отметят 550-летие. Главные события пройдут в рамках празднования Дня города, который отмечается в августе. Говоря об основных мероприятиях, сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков предложил провести фестиваль пива.

«Ключевым моментом, мероприятием в эти дни предлагаем сделать чебоксарский пивной фестиваль как наше культурное достояние. То есть Чувашия — это край культуры пивоварения, у нас на гербе изображена лоза», — сказал глава администрации.

Столичные власти предлагают провести фестиваль на территории речного порта.

«Чемпионат мира по футболу, прошедший в 11 городах России, показал, что организовать правильно и чётко подобное мероприятие возможно. Во всех фан-зонах продажа пива была организована, каких-либо эксцессов нет. Ежегодно в России проходят фестивали крафтового пива…

В целом это не только пиво — это лимонады, квас, медовые напитки, плюс национальная еда и местное пиво. Поэтому предлагаем эту тему взять на вооружение, согласовать с МВД», — предложил Алексей Ладыков, заверив, что фестиваль «может стать серьёзным имиджевым мероприятием республики»:

«Как событийный туризм. Если ежегодно его проводить, то вся страна будет об этом знать».