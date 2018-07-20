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Тысячи севастопольцев не могут оформить право собственности на своё жильё

Экономика

Из-за сложной процедуры получения разрешений на ввод в эксплуатацию и юридических нестыковок

Тысячи севастопольцев не могут оформить право собственности на своё жильё
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 20 июля 2018, 15:00 — REGNUM  Жители 30 многоквартирных жилых домов в Севастополе не могут оформить право собственности, лицевые счета, а также зарегистрироваться по месту жительства из-за нестыковок украинского и российского земельного законодательства. Об этом 19 июля на очередном заседании правительства Севастополя сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства Марина Ракова.

«Документы, выданные уполномоченными органами до 18 марта 2014 года, носили заявительный характер, а не разрешительный… В городе остаются не введёнными порядка 30 многоквартирных жилых домов — 2 600 квартир с общей площадью около 180 тысяч квадратных метров. Пайщики не могут оформить право собственности, лицевые счета, зарегистрироваться по месту жительства», — уточнила специалист.

Напомним, в конце 2017 года члены правительства Севастополя сообщали, что в городе не введено в эксплуатацию около 80 жилых домов, отмечая, что многие из них не соответствуют проектам и разрешениям.

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