Объём дорожного фонда Тамбовской области в 2018 году — 4,9 млрд рублей

Тамбов, , 14:32 — REGNUM Объем дорожного фонда Тамбовской области на 2018 год составляет 4,9 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

На территории Тамбовской области полным ходом идет обновление дорожного полотна. Строятся и реконструируются дороги регионального и муниципального значения, особое внимание уделяется ремонту дорог, ведущих к отдаленным населенным пунктам.

Дорожный фонд регион в этом году достиг 4,9 млрд рублей. Большая часть дорожных средств — 3,1 млрд рублей — выделена на финансирование государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». В этом году в рамках ее реализации планируется отремонтировать около 90 объектов. Это 127 километров автомобильных дорог регионального и муниципального значения с изношенным верхним покрытием, а также 52 погонных метра мостовых сооружений.

Кроме того, в рамках данной программы в этом году будет введено в эксплуатацию 11 километров новых и реконструированных дорог и около 60 погонных метров мостовых сооружений. В частности, на автомобильной дороге «Тамбов-Шацк» будут обновлены сразу два моста — через ручей в Тамбовском районе и через реку Питерка в Моршанском районе, которые находились в предаварийном состоянии.

«Большое внимание уделяется проблеме реконструкции автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог общего пользования», — говорит начальник управления автомобильных дорог и транспорта области Альберт Чурилов.

Так, в 2018 году будет проведена реконструкция автодороги «Каспий» — Селезни — Сосновка — Дегтянка — Новая Слобода с подъездом к картофелехранилищу и реконструкция автомобильной дороги «Токаревка-Семеновка» — Гладышево.

Создание условий для решения дорожной проблемы губернатор Александр Никитин назвал одним из десяти приоритетов работы региональной власти на 2018 год. Для устранения неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры в регионе он призвал использовать новые подходы, которые строятся на борьбе с коррупцией и ужесточении контроля за работой подрядных дорожных организаций, в том числе за счет общественного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, глава региона Александр Никитин в апреле 2018 года в своем отчете перед депутатами областной думы обозначил 10 приоритетов региона на текущий год — основные задачи, которые предстоит выполнить. В числе первых губернатор назвал демографическую политику и создание условий для решения дорожной проблемы.

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