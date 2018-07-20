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Новак: ОПЕК+ может начать работу с начала 2019 года

Экономика

При необходимости новая организация сможет вернуться к сокращению мировой нефтедобычи

Хабаровск, 20 июля 2018, 14:20 — REGNUM  С 1 января 2019 года может заработать новая международная организация на платформе ОПЕК+, которая сохранит функции регулирования добычи нефти, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Об этом сообщает 20 июля ТАСС.

Глава ведомства в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске подчеркнул, что при необходимости новая организация сможет вернуться к сокращению мировой нефтедобычи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля министр энергетики Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ могут заключить бессрочное соглашение о сотрудничестве с 2019 года.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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