Во Владимире ликвидировали тракторный завод

Владимир, , 14:12 — REGNUM Владимирский моторно-тракторный завода прекратил свое существование. Как сообщили местные СМИ, 20 июля около завода произошло массовое собрание сотрудников завода, которые теперь остались без работы.

О грядущей ликвидации завода сотрудников уведомили в мае 2018 года. 20 июля из Чебоксар, где формально были трудоустроены все люди, пришло уведомление об увольнении сотрудников и закрытии завода, сообщил портал «Зебра ТВ». При этом в администрации региона заявили, что чиновники уже составили списки всех 300 уволенных работников, людей будут переучивать и устраивать на другие предприятия. Сами работники мало верят в эти обещания: информация о том, что завод будет закрыт, была известно уже давно, однако региональные власти ничего не сделали для спасения предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что Владимирский моторно-тракторный завод входит в состав концерна «Тракторные заводы». В ноябре 2017 года из-за долгов на Владимирском моторно-тракторном заводе было приостановлено производство. По данным на конец сентября, задолженность составила 800 млн рублей. Госкорпорация «Ростех», который принадлежит концерн «Тракторные заводы», начала «оздоровление» предприятий.

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