Слишком поздно: «Нафтогаз» не пойдёт на мировую с «Газпромом»

Киев, , 14:06 — REGNUM «Нафтогаз Украины» не пойдёт на мировое соглашение с «Газпромом» по уже принятым Стокгольмским арбитражем решениям. Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, добавив, что это «не представляет возможным».

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"Сейчас уже слишком поздно для мирного соглашения по этим спорам. «Газпром» должен заплатить нам за решения $2,56 млрд. Плюс проценты в размере $75 млн»,— написал Витренко в Facebook.

Он также добавил, что пока компания не получил эти средства, «мы будем продолжать принудительное взыскание, арестовывая активы «Газпрома» по всему миру.

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«Никто решение арбитража не отменял и не останавливал», — заявил глава госкомпании.

https://twitter.com/NaftogazUK/status/1020232487077842944

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля глава «Нафтогаза» Андрея Коболев заявил, что Киев готов рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» при условии, что это не помешает переговорам по новому транзитному контракту. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов позднее отказался комментировать данное заявление. При этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявления «Нафтогаза» о готовности пойти на мировую с «Газпромом» могут быть очередной уловкой Киева, чреватой для Москвы новыми судебными исками.

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