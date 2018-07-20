Московская прокуратура ведёт проверку туроператора «Натали Турс»

Москва, , 13:27 — REGNUM После обращений граждан прокуратура Москвы начала проверку российского туроператора «Натали Турс». Об этом сообщили 20 июля в надзорном ведомстве.

Отмечается, что проверка компании ведётся на предмет соблюдения требований российского законодательства о туризме. Также прокуратура проверит «Натали Турс» на предмет соблюдения закона о защите прав потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что туристическая компания «Натали Турс» задолжала своим клиентам порядка $15 млн.

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