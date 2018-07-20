У беглого олигарха Коломойского могут забрать «Днепразот»

Киев, , 13:27 — REGNUM Глава ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь допускает, что у беглого олигарха Игоря Коломойского могут отобрать стратегическое предприятие «Днепразот», которое является единственным производителем хлора в стране. Об этом Шкинь заявил 20 июля в эфире телеканала «Прямой», комментируя причины возникшего дефицита хлора.

«Я не знаю, кто виновен, завод или кто-то другой. Может, есть какие-то попытки переделить эту собственность», — сказал Шкинь.

Он призвал участников конфликта прекратить «экспериментировать на всей Украине используя такие методы».

Шкинь отметил, что на водоканалах и фильтровальных станциях Украины заканчиваются запасы хлора. По его словам, стратегическая госкомпания «Аульская хлоропереливная станция» (передана в аренду частникам), не справляется с перевозкой необходимых объемов хлора из-за границы.

«Если этот вопрос не решится на днях, нельзя допустить катастрофу… Запасов хлора практически нет. По нашим нормам его запас на предприятии должен быть на не менее 15 дней. На сегодня всё работает практически с колес. Единственный перевозчик, который имеет возможность это сделать (привезти хлор) — Аульская хлоропереливная станция не успевает это делать. Если раньше она возила (хлор) с «Днепразота», то сейчас они вынуждены это делать из Румынии. Возникает масса проблем с оформлением соответствующих разрешений и экспортных контрактов», — пояснил Шкинь.

Ранее, 16 июля мэр Днепропетровска Борис Филатов заверил, что городским властям удалось предупредить возможный дефицит хлора.

«О ситуации с водоснабжением и хлорированием воды. 1. Панику прекратить. 2. Я, как мэр, гарантирую, что Днепр будет с водой, потому городской водоканал договорился о поставке хлора и в 22.00 передаёт его хлорпереливной станции, принадлежащей облсовету», — написал Филатов в Фейсбуке.

При этом он обвинил руководство стратегического предприятия «Аульская хлорпереливная станция» в идиотизме и некомпетентности. По его словам, переданное в аренду предприятие работает «на кошелек одного из нардепов» в Раде.

«4. Я считаю, что государственное стратегическое предприятие «Аульская хлорпереливная станция», переданная в аренду частным структурам, управляется идиотами и безответственными ничтожествами, которые не в состоянии прогнозировать риски и работают на кошелёк одного из нардепов. 5. Мне непонятно, почему мы купили хлор для нужд города, а люди, которые за это отвечают, шантажируют полстраны. 6. Если в нашей стране есть хоть одна спецслужба, то она уже должна завтра выкинуть эту шваль с хлорпереливной станции, из-за которых Николаев и города Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской области могут остаться без воды», — призвал Филатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года населению Украины грозит острый дефицит питьевой воды из-за искусственно созданного дефицита хлора. Наиболее критическая ситуация с обеспечением хлора сложилась в Харькове, Николаеве, Житомире и Кривом Роге. Запасов реагента для очистки воды осталось на несколько дней. Кроме экологической катастрофы в стране может произойти резкое подорожание цен на воду.

Напомним, еще в июне на Украине приостановил работу монопольный производитель хлора «Днепразот», который принадлежит Коломойскому. До этого 90% украинских водоканалов использовали продукцию «Днепразота». Еще в июне госкомпания «Нафтогаз Украины» подняла стоимость природного газа для «Днепразота» на 2 тыс грн (до 10 тыс грн или 377 долл). После этого Коломойский поднял стоимость на продукцию более чем в два раза — с 20 тыс (755 долл) до 45 тыс грн (1700 долл) за тонну хлора.