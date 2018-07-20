«Татфондбанку» грозит судебный штраф: спор с энергетиками за 1,56 млрд

Казань, , 13:16 — REGNUM На обанкроченный «Татфондбанк» могут наложить судебный штраф за непредставление пакета документов, который позволил бы в рамках судебной экспертизы оценить его платежеспособность с 14 ноября по 15 декабря 2016 года. Перед экспертом также был поставлен вопрос — «обладало ли ПАО «Татфондбанк» в каждый из дней указанного периода достаточным количеством высоколиквидных активов для того, чтобы исполнить все поступившие распоряжения клиентов». Экспертиза была назначена в рамках спора АО «Татэнергосбыт», которое пытается доказать факт погашения долга по кредиту, взятому в июле 2016 года, на сумму более 1,56 млрд рублей. В связи с тем, что банк не предоставил для проведения экспертизы пакет документов, Арбитражный суд РТ 14 августа 2018 года рассмотрит вопрос о наложении судебного штрафа на него, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках банкротного дела «Татфондбанка» конкурсный управляющий потребовал признать недействительной банковскую операцию от 1 декабря 2016 года по списанию денежных средств с расчетного счета АО «Татэнергосбыт» «в счет погашения задолженности АО «Татэнергосбыт» перед ПАО «Татфондбанк» по кредитному договору от 20.07.2016 года в размере 1 560 098 360,66 рубля». Также управляющий потребовал применить последствия недействительности сделки, то есть восстановить задолженность.

21 июня 2018 года в суд поступило ходатайство заёмщика и назначена финансово-экономическая судебная экспертиза по определению платежеспособности ПАО «Татфондбанк» в период с 14.11.2016 по 15.12.2016 года. Её проведение поручили эксперту ООО «Средне — Волжское экспертное бюро». Провести экспертизу он не смог — банк не предоставил запрашиваемый пакет документов в отведённый срок.

Напомним, в декабре 2016 года у крупнейшего банка Татарии, где доля республики на тот момент была более 40%, начались финансовые проблемы. Попытка спасти банк и восстановить его платежеспособность успехом не увенчалась, и в начале марта 2017 года у него отозвали лицензию. В апреле Арбитражный суд Татарии по иску ЦБ РФ признал банк банкротом, и к июлю 2018 года установлены долги банка перед свыше 18 тыс. кредиторов, сумма превышает 156 млрд рублей.

Конкурсный управляющий в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» ведёт работу по взысканию долгов с заёмщиков, а также требует расторжения сделок, прошедших в период неплатежеспособности банка, но до официального банкротства.

Одновременно с этим следственные органы расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина. Ущерб уже превышает 25 млрд рублей. 18 июля 2018 года Мусин также признан банкротом как физическое лицо, в отношении него начата процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утверждена Елена Рогожкина — член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» из Ижевска. Процедура продлится до 25 декабря 2018 года.

«Размер суммы вознаграждения финансового управляющего имуществом должника составляет 25 000 рублей единовременно за проведение процедуры реализации имущества. Обязать гражданина Мусина Роберта Ренатовича не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Обязать гражданина Мусина Роберта Ренатовича предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом», — отмечается в определении суда.

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