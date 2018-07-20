Укрощённое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах?

Москва, 20 июля 2018, 14:43 — REGNUM Пока правительство решает, предлагая порой взаимоисключающие инструменты регулирования внутреннего топливного рынка, а цены на бензин в регионах искусственно сдерживаются вертикально интегрированными нефтяными холдингами (в обмен на снижение акцизов), российский президент принял радикальное решение, подписав постановление, позволяющее повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов.
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Сомнительно, что цена топлива на автозаправках при «включении» данного постановления пойдёт вниз, но противодействие взлетевшим ценам на бензин посредством «кнута» в виде взлетающих ставок экспортных пошлин в сложившейся ситуации может стать весьма действенным инструментом, который временно снимает бензиновую лихорадку в России.
Пока же, как видно из данных по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ, предоставленным ИА REGNUM Российским топливным союзом по состоянию на 20 июля, видно, что мелкооптовые цены хоть и снижаются вслед за биржевыми, однако не во всех регионах это снижение сопоставимо со снижением биржевых цен, а в некоторых регионах мелкооптовые цены вообще не снизились (Москва, Санкт-Петербург, Костромская область, Чувашия, и ряд других).
|№ п/п
|Регион (город)
|Компания (мелкооптовые поставки)
|Мелкооптовые цены
|Компания (реализация на АЗС)
|Розничные цены
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|ДТ
|АИ-92
|АИ-95
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|руб./л
|1
|г. Москва
|РН-Москва
|40,49
|38,08
|38,70
|РН-Москва
|43,98
|41,85
|45,56
|Газпромнефть-РП
|40,78
|37,47
|38,33
|Газпромнефть-Центр
|43,58
|41,90
|45,11
|Лукойл-ЦНП
|40,78
|39,60
|40,73
|Лукойл-ЦНП
|44,72
|42,45
|46,35
|Среднее значение
|40,68
|38,38
|39,25
|ВЕМЕС
|44,34
|42,13
|45,73
|Астра
|45,42
|43,82
|46,52
|НефтьМагистраль
|44,94
|42,08
|45,49
|2
|г. Санкт-Петербург
|РН-СЗ
|42,17
|39,45
|40,50
|РН-Северо-Запад
|43,65
|40,55
|43,81
|BP (РН-Северо-Запад)
|44,12
|40,85
|44,51
|Газпромнефть-СЗ
|41,66
|38,63
|39,38
|Газпромнефть-северо-запад
|43,86
|41,06
|44,17
|Лукойл-СЗНП
|Лукойл-СЗНП
|44,99
|41,49
|45,04
|Киришиавтосервис
|40,67
|36,75
|37,50
|Киришиавтосервис
|43,41
|40,35
|43,52
|Татнефть
|40,92
|42,83
|38,66
|Татнефть-АЗС-запад
|44,55
|42,89
|44,93
|Среднее значение
|41,36
|39,42
|39,01
|ПТК
|46,06
|42,27
|45,28
|Фаэтон
|45,03
|40,76
|45,18
|NesteOil
|45,27
|42,45
|45,3
|Shell
|45,19
|42,46
|45,24
|CircleK
|45,37
|41,43
|44,75
|Линос
|43,61
|40,56
|43,93
|3
|Владимирская область
|* РН-Рязань
|40,88
|37,72
|39,02
|РН-Рязань
|42,80
|40,20
|43,10
|* Газпромнефть-РП
|41,79
|36,48
|37,22
|Газпромнефть
|44,30
|40,90
|43,80
|Среднее значение
|41,34
|37,10
|38,12
|РОСТТЕХ
|46,50
|42,00
|45,00
|Сити-Ойл
|47,05
|42,50
|45,90
|4
|Рязанская область
|Роснефть-Рязаньнефтепродукт
|39,33
|36,06
|37,21
|Газпромнефть-РП
|41,05
|35,74
|36,85
|Среднее значение
|40,19
|35,90
|37,03
|Шелл-Нефть
|44,99
|41,99
|44,19
|5
|Воронежская область
|Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж)
|40,30
|38,90
|40,15
|Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж)
|43,80
|42,00
|45,10
|Среднее значение
|40,30
|38,90
|40,15
|ВТК
|44,1
|42,25
|45,5
|Калина
|44,1
|43,8
|46,85
|6
|Нижегородская область
|Газпромнефть-РП
|41,50
|39,33
|40,58
|Газпромнефть
|43,20
|41,00
|43,65
|Лукойл-Волганефтепродукт
|40,36
|38,57
|39,15
|Лукойл-ВНП
|44,14
|41,14
|44,49
|Среднее значение
|40,93
|38,95
|39,87
|Сити-Петролеум
|43,50
|40,90
|43,60
|Петрол 52
|43,90
|40,60
|43,90
|Волга-Нефтепродукт
|44,00
|41,90
|44,00
|7
|Костромская область
|Газпромнефть-РП
|40,54
|36,60
|36,82
|РН-Ярославль
|40,54
|36,57
|37,89
|ТНК
|43,65
|41,25
|43,25
|Среднее значение
|40,54
|36,59
|37,36
|КТК
|43,65
|41,25
|43,25
|Shell
|43,69
|41,69
|43,29
|8
|Чувашия
|** ООО Башнефть-розница
|37,80
|39,50
|Башнефть — Розница
|43,00
|40,20
|43,40
|Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»
|43,00
|40,42
|41,75
|Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»
|44,80
|40,60
|43,50
|** ООО Лукойл-Волганефтепродукт
|42,70
|41,70
|43,00
|Лукойл
|45,69
|41,24
|45,24
|Среднее значение
|42,85
|39,97
|41,25
|ИРБИС
|44,99
|41,99
|43,99
|ЧебНЕФТЬ
|44,99
|42,99
|43,97
|9
|Башкирия
|Башнефть-розница
|39,06
|34,87
|37,43
|АЗС Башнефть
|43,50
|40,30
|43,30
|ЛУКОЙЛ-УНП
|ЛУКОЙЛ-УНП
|44,90
|41,25
|44,99
|Среднее значение
|39,06
|34,87
|37,43
|ОПТАН
|43,50
|40,30
|43,30
|АЗС-КПД
|43,40
|40,30
|43,10
|10
|Татария
|Башнефть
|39,90
|35,52
|39,48
|Башнефть
|42,90
|40,50
|43,10
|Лукойл
|41,19
|37,86
|39,69
|Лукойл
|42,90
|40,50
|43,10
|Таиф НК
|38,87
|35,56
|39,38
|Таиф НК
|42,90
|40,50
|43,10
|Татнефть
|39,90
|Татнефть
|42,80
|40,40
|43,00
|Среднее значение
|39,97
|36,31
|39,52
|Ирбис
|42,99
|40,39
|42,99
|Волга Ойл
|42,90
|40,50
|43,70
|Форт Римэкс
|44,00
|41,00
|43,00
|Эконом
|42,00
|40,20
|43,00
|11
|Тюменская область
|ГПН
|41,83
|37,07
|38,70
|ГПН
|44,60
|40,30
|43,40
|Лукойл
|42,92
|38,63
|39,44
|Лукойл
|46,15
|41,25
|45,15
|Среднее значение
|42,38
|37,85
|39,07
|АЗС Н-1
|44,80
|41,30
|43,60
|Нью Петрол
|44,00
|40,00
|43,10
|Кондор
|44,50
|41,00
|43,50
|12
|Новосибирская область
|Газпромнефть-РП
|42,24
|37,14
|39,00
|Газпромнефть-Новосибирск
|45,28
|40,21
|43,07
|Роснефть-Новосибирскнефтепродукт
|44,89
|40,38
|40,91
|Роснефть-Новосибирскнефтепродукт
|45,25
|40,2
|43,2
|Среднее значение ****
|42,24
|37,14
|39,00
|Лукойл (Франшиза)
|48,9
|40,85
|44,2
|SHELL (Франшиза)
|45,29
|41,29
|44,19
|Янтарь
|45,3
|40,35
|43,2
|Хорос
|45,3
|40,3
|43,1
|ПРАЙМ
|45,3
|40,35
|13
|Красноярский край
|РН-КНП
|41,58
|37,42
|39,55
|РН-КНП
|45,40
|40,00
|42,10
|ГПН-РП
|42,42
|38,32
|40,67
|ГПН-РП
|45,55
|40,15
|42,20
|Среднее значение
|42,00
|37,87
|40,11
|25 часов
|46,90
|41,60
|44,50
|КНП
|46,90
|41,60
|44,40
|14
|Алтайский край
|Роснефть-Алтайнефтепродукт
|43,04
|39,22
|40,66
|Роснефть-Алтайнефтепродукт
|44,15
|40,35
|42,15
|Газпромнефть
|42,34
|37,11
|38,91
|Газпромнефть
|44,15
|40,15
|42,20
|Среднее значение
|42,69
|38,17
|39,79
|Октан
|45,10
|40,90
|42,80
|Лукойл
|45,30
|41,05
|42,95
|15
|Иркутская область
|Иркутскнефтепродукт
|44,18
|39,34
|40,51
|АО «Иркутскнефтепродукт»
|44,50
|40,70
|41,20
|Среднее значение
|44,18
|39,34
|40,51
|БРК
|44,90
|41,10
|42,80
|16
|Республика Бурятия
|Бурятнефтепродукт
|45,70
|40,54
|41,57
|Бурятнефтепродукт
|44,40
|40,20
|42,50
|Среднее значение
|45,70
|40,54
|41,57
|Крайснефть
|44,30
|40,10
|42,40
|17
|Забайкальский край
|РН-Востокнефтепродукт
|46,45
|41,30
|42,26
|РН-Востокнефтепродукт
|44,75
|39,80
|42,00
|Среднее значение
|46,45
|41,30
|42,26
|Омни
|47,90
|42,30
|44,30
|18
|Камчатский край
|ННК-Камчатнефтепродукт
|50,96
|46,51
|48,06
|ННК-Камчатнефтепродукт
|50,35
|45,6
|49,25
|Среднее значение
|50,96
|46,51
|48,06
|ТСК
|55,50
|49,90
|51,00
|Востокнефтепродукт
|55,50
|49,90
|51,00
|19
|Приморский край
|РН-Востокнефтепродукт
|48,30
|42,50
|44,00
|РН-Востокнефтепродукт
|44,45
|41,45
|42,4
|ННК-Приморнефтепродукт
|44,70
|41,50
|42,20
|ННК-Приморнефтепродукт
|44,6
|41,5
|42,5
|Уссурнефтепродукт
|48,30
|42,50
|44,00
|Среднее значение
|47,10
|42,17
|43,40
|Уссури
|47,55
|41,55
|42,55
Эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива (Владимирская и Рязанская области и Татария).
Напомним, рост цен на моторное топливо в России начался несколько месяцев назад вместе с ослабшим рублем и возросшей ценой мировой нефти. В таких условиях экспорт у нефтяников стал приоритетнее насыщения внутреннего рынка. Возник некоторый дефицит и как следствие — рост цен на бензин и дизтопливо в розницу. Между тем эксперты (в частности, руководство Российского топливного союза) ещё с прошлого года стали писать обращения с предупреждением о дальнейшем росте цен на бензин в случае, если государство не осуществит комплекс мер по устранению диспаритета на рынке и не предпримет шагов для сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Но поскольку регуляторы — Минтопэнерго и ФАС — не приняли никаких превентивных мер для стабилизации ситуации, цены взлетели.
Особенно это стало заметно в мае, когда на многих АЗС был преодолён психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина, а в дальнейшем его цена вплотную приблизилась к отметке в 50 рублей за литр. Только после этого российское правительство провело серию совещаний с руководителями крупнейших нефтяных компаний, по итогам которых и было принято решение о временном сдерживании розничных цен на бензин в обмен на некоторое снижение топливных акцизов.
Российский президент Владимир Путин на июньской «прямой линии» указал не неверную политику регуляторов — ФАС и Минтопэнерго и заявил о необходимости задействовать инструменты по сокращению экспорта нефти. Свое обещание он сдержал, подписав закон, позволяющий правительству повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть.
Таким образом, можно почти не сомневаться, что до конца года серьезных колебаний на топливном рынке ручное управление не допустит. Посмотрим, что тем временем предложит правительство.
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