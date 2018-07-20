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Укрощённое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах?

Экономика

Взлетевшим ценам на бензин российский президент Владимир Путин противопоставил «кнут» в виде постановления о возможном взлёте экспортных пошлин

Москва, 20 июля 2018, 14:43 — REGNUM  Пока правительство решает, предлагая порой взаимоисключающие инструменты регулирования внутреннего топливного рынка, а цены на бензин в регионах искусственно сдерживаются вертикально интегрированными нефтяными холдингами (в обмен на снижение акцизов), российский президент принял радикальное решение, подписав постановление, позволяющее повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов.

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Сомнительно, что цена топлива на автозаправках при «включении» данного постановления пойдёт вниз, но противодействие взлетевшим ценам на бензин посредством «кнута» в виде взлетающих ставок экспортных пошлин в сложившейся ситуации может стать весьма действенным инструментом, который временно снимает бензиновую лихорадку в России.

Пока же, как видно из данных по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ, предоставленным ИА REGNUM Российским топливным союзом по состоянию на 20 июля, видно, что мелкооптовые цены хоть и снижаются вслед за биржевыми, однако не во всех регионах это снижение сопоставимо со снижением биржевых цен, а в некоторых регионах мелкооптовые цены вообще не снизились (Москва, Санкт-Петербург, Костромская область, Чувашия, и ряд других).

№ п/пРегион (город)Компания (мелкооптовые поставки)Мелкооптовые ценыКомпания (реализация на АЗС)Розничные цены
ДТАИ-92АИ-95ДТАИ-92АИ-95
руб./лруб./лруб./лруб./лруб./лруб./л
1г. МоскваРН-Москва40,4938,0838,70РН-Москва43,9841,8545,56
Газпромнефть-РП40,7837,4738,33Газпромнефть-Центр43,5841,9045,11
Лукойл-ЦНП40,7839,6040,73Лукойл-ЦНП44,7242,4546,35
Среднее значение40,6838,3839,25ВЕМЕС44,3442,1345,73
Астра45,4243,8246,52
НефтьМагистраль44,9442,0845,49
2г. Санкт-ПетербургРН-СЗ42,1739,4540,50РН-Северо-Запад43,6540,5543,81
BP (РН-Северо-Запад)44,1240,8544,51
Газпромнефть-СЗ41,6638,6339,38Газпромнефть-северо-запад43,8641,0644,17
Лукойл-СЗНПЛукойл-СЗНП44,9941,4945,04
Киришиавтосервис40,6736,7537,50Киришиавтосервис43,4140,3543,52
Татнефть40,9242,8338,66Татнефть-АЗС-запад44,5542,8944,93
Среднее значение41,3639,4239,01ПТК46,0642,2745,28
Фаэтон45,0340,7645,18
NesteOil45,2742,4545,3
Shell45,1942,4645,24
CircleK45,3741,4344,75
Линос43,6140,5643,93
3Владимирская область* РН-Рязань40,8837,7239,02РН-Рязань42,8040,2043,10
* Газпромнефть-РП41,7936,4837,22Газпромнефть44,3040,9043,80
Среднее значение41,3437,1038,12РОСТТЕХ46,5042,0045,00
Сити-Ойл47,0542,5045,90
4Рязанская областьРоснефть-Рязаньнефтепродукт39,3336,0637,21
Газпромнефть-РП41,0535,7436,85
Среднее значение40,1935,9037,03Шелл-Нефть44,9941,9944,19
5Воронежская областьВоронежнефтепродукт (РН-Воронеж)40,3038,9040,15Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж)43,8042,0045,10
Среднее значение40,3038,9040,15ВТК44,142,2545,5
Калина44,143,846,85
6Нижегородская областьГазпромнефть-РП41,5039,3340,58Газпромнефть43,2041,0043,65
Лукойл-Волганефтепродукт40,3638,5739,15Лукойл-ВНП44,1441,1444,49
Среднее значение40,9338,9539,87Сити-Петролеум43,5040,9043,60
Петрол 5243,9040,6043,90
Волга-Нефтепродукт44,0041,9044,00
7Костромская областьГазпромнефть-РП40,5436,6036,82
РН-Ярославль40,5436,5737,89ТНК43,6541,2543,25
Среднее значение40,5436,5937,36КТК43,6541,2543,25
Shell43,6941,6943,29
8Чувашия** ООО Башнефть-розница37,8039,50Башнефть — Розница43,0040,2043,40
Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»43,0040,4241,75Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр»44,8040,6043,50
** ООО Лукойл-Волганефтепродукт42,7041,7043,00Лукойл45,6941,2445,24
Среднее значение42,8539,9741,25ИРБИС44,9941,9943,99
ЧебНЕФТЬ44,9942,9943,97
9БашкирияБашнефть-розница39,0634,8737,43АЗС Башнефть43,5040,3043,30
ЛУКОЙЛ-УНПЛУКОЙЛ-УНП44,9041,2544,99
Среднее значение39,0634,8737,43ОПТАН43,5040,3043,30
АЗС-КПД43,4040,3043,10
10ТатарияБашнефть39,9035,5239,48Башнефть42,9040,5043,10
Лукойл41,1937,8639,69Лукойл42,9040,5043,10
Таиф НК38,8735,5639,38Таиф НК42,9040,5043,10
Татнефть39,90Татнефть42,8040,4043,00
Среднее значение39,9736,3139,52Ирбис42,9940,3942,99
Волга Ойл42,9040,5043,70
Форт Римэкс44,0041,0043,00
Эконом42,0040,2043,00
11Тюменская областьГПН41,8337,0738,70ГПН44,6040,3043,40
Лукойл42,9238,6339,44Лукойл46,1541,2545,15
Среднее значение42,3837,8539,07АЗС Н-144,8041,3043,60
Нью Петрол44,0040,0043,10
Кондор44,5041,0043,50
12Новосибирская областьГазпромнефть-РП42,2437,1439,00Газпромнефть-Новосибирск45,2840,2143,07
Роснефть-Новосибирскнефтепродукт44,8940,3840,91Роснефть-Новосибирскнефтепродукт45,2540,243,2
Среднее значение ****42,2437,1439,00Лукойл (Франшиза)48,940,8544,2
SHELL (Франшиза)45,2941,2944,19
Янтарь45,340,3543,2
Хорос45,340,343,1
ПРАЙМ45,340,35
13Красноярский крайРН-КНП41,5837,4239,55РН-КНП45,4040,0042,10
ГПН-РП42,4238,3240,67ГПН-РП45,5540,1542,20
Среднее значение42,0037,8740,1125 часов46,9041,6044,50
КНП46,9041,6044,40
14Алтайский крайРоснефть-Алтайнефтепродукт43,0439,2240,66Роснефть-Алтайнефтепродукт44,1540,3542,15
Газпромнефть42,3437,1138,91Газпромнефть44,1540,1542,20
Среднее значение42,6938,1739,79Октан45,1040,9042,80
Лукойл45,3041,0542,95
15Иркутская областьИркутскнефтепродукт44,1839,3440,51АО «Иркутскнефтепродукт»44,5040,7041,20
Среднее значение44,1839,3440,51БРК44,9041,1042,80
16Республика БурятияБурятнефтепродукт45,7040,5441,57Бурятнефтепродукт44,4040,2042,50
Среднее значение45,7040,5441,57Крайснефть44,3040,1042,40
17Забайкальский крайРН-Востокнефтепродукт46,4541,3042,26РН-Востокнефтепродукт44,7539,8042,00
Среднее значение46,4541,3042,26Омни47,9042,3044,30
18Камчатский крайННК-Камчатнефтепродукт50,9646,5148,06ННК-Камчатнефтепродукт50,3545,649,25
Среднее значение50,9646,5148,06ТСК55,5049,9051,00
Востокнефтепродукт55,5049,9051,00
19Приморский крайРН-Востокнефтепродукт48,3042,5044,00РН-Востокнефтепродукт44,4541,4542,4
ННК-Приморнефтепродукт44,7041,5042,20ННК-Приморнефтепродукт44,641,542,5
Уссурнефтепродукт48,3042,5044,00
Среднее значение47,1042,1743,40Уссури47,5541,5542,55

Эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива (Владимирская и Рязанская области и Татария).

Напомним, рост цен на моторное топливо в России начался несколько месяцев назад вместе с ослабшим рублем и возросшей ценой мировой нефти. В таких условиях экспорт у нефтяников стал приоритетнее насыщения внутреннего рынка. Возник некоторый дефицит и как следствие — рост цен на бензин и дизтопливо в розницу. Между тем эксперты (в частности, руководство Российского топливного союза) ещё с прошлого года стали писать обращения с предупреждением о дальнейшем росте цен на бензин в случае, если государство не осуществит комплекс мер по устранению диспаритета на рынке и не предпримет шагов для сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Но поскольку регуляторы — Минтопэнерго и ФАС — не приняли никаких превентивных мер для стабилизации ситуации, цены взлетели.

Особенно это стало заметно в мае, когда на многих АЗС был преодолён психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина, а в дальнейшем его цена вплотную приблизилась к отметке в 50 рублей за литр. Только после этого российское правительство провело серию совещаний с руководителями крупнейших нефтяных компаний, по итогам которых и было принято решение о временном сдерживании розничных цен на бензин в обмен на некоторое снижение топливных акцизов.

Российский президент Владимир Путин на июньской «прямой линии» указал не неверную политику регуляторов — ФАС и Минтопэнерго и заявил о необходимости задействовать инструменты по сокращению экспорта нефти. Свое обещание он сдержал, подписав закон, позволяющий правительству повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть.

Таким образом, можно почти не сомневаться, что до конца года серьезных колебаний на топливном рынке ручное управление не допустит. Посмотрим, что тем временем предложит правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Напряжение растёт: что происходит с ценами на бензин в регионах?

regnum author Светлана Шаповалова
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Бензиновый ажиотаж
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