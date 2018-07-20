Укрощённое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах?

Москва, , 14:43 — REGNUM Пока правительство решает, предлагая порой взаимоисключающие инструменты регулирования внутреннего топливного рынка, а цены на бензин в регионах искусственно сдерживаются вертикально интегрированными нефтяными холдингами (в обмен на снижение акцизов), российский президент принял радикальное решение, подписав постановление, позволяющее повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов.

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Сомнительно, что цена топлива на автозаправках при «включении» данного постановления пойдёт вниз, но противодействие взлетевшим ценам на бензин посредством «кнута» в виде взлетающих ставок экспортных пошлин в сложившейся ситуации может стать весьма действенным инструментом, который временно снимает бензиновую лихорадку в России.

Пока же, как видно из данных по мелкооптовым и розничным ценам в различных регионах РФ, предоставленным ИА REGNUM Российским топливным союзом по состоянию на 20 июля, видно, что мелкооптовые цены хоть и снижаются вслед за биржевыми, однако не во всех регионах это снижение сопоставимо со снижением биржевых цен, а в некоторых регионах мелкооптовые цены вообще не снизились (Москва, Санкт-Петербург, Костромская область, Чувашия, и ряд других).

№ п/п Регион (город) Компания (мелкооптовые поставки) Мелкооптовые цены Компания (реализация на АЗС) Розничные цены ДТ АИ-92 АИ-95 ДТ АИ-92 АИ-95 руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л 1 г. Москва РН-Москва 40,49 38,08 38,70 РН-Москва 43,98 41,85 45,56 Газпромнефть-РП 40,78 37,47 38,33 Газпромнефть-Центр 43,58 41,90 45,11 Лукойл-ЦНП 40,78 39,60 40,73 Лукойл-ЦНП 44,72 42,45 46,35 Среднее значение 40,68 38,38 39,25 ВЕМЕС 44,34 42,13 45,73 Астра 45,42 43,82 46,52 НефтьМагистраль 44,94 42,08 45,49 2 г. Санкт-Петербург РН-СЗ 42,17 39,45 40,50 РН-Северо-Запад 43,65 40,55 43,81 BP (РН-Северо-Запад) 44,12 40,85 44,51 Газпромнефть-СЗ 41,66 38,63 39,38 Газпромнефть-северо-запад 43,86 41,06 44,17 Лукойл-СЗНП Лукойл-СЗНП 44,99 41,49 45,04 Киришиавтосервис 40,67 36,75 37,50 Киришиавтосервис 43,41 40,35 43,52 Татнефть 40,92 42,83 38,66 Татнефть-АЗС-запад 44,55 42,89 44,93 Среднее значение 41,36 39,42 39,01 ПТК 46,06 42,27 45,28 Фаэтон 45,03 40,76 45,18 NesteOil 45,27 42,45 45,3 Shell 45,19 42,46 45,24 CircleK 45,37 41,43 44,75 Линос 43,61 40,56 43,93 3 Владимирская область * РН-Рязань 40,88 37,72 39,02 РН-Рязань 42,80 40,20 43,10 * Газпромнефть-РП 41,79 36,48 37,22 Газпромнефть 44,30 40,90 43,80 Среднее значение 41,34 37,10 38,12 РОСТТЕХ 46,50 42,00 45,00 Сити-Ойл 47,05 42,50 45,90 4 Рязанская область Роснефть-Рязаньнефтепродукт 39,33 36,06 37,21 Газпромнефть-РП 41,05 35,74 36,85 Среднее значение 40,19 35,90 37,03 Шелл-Нефть 44,99 41,99 44,19 5 Воронежская область Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 40,30 38,90 40,15 Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 43,80 42,00 45,10 Среднее значение 40,30 38,90 40,15 ВТК 44,1 42,25 45,5 Калина 44,1 43,8 46,85 6 Нижегородская область Газпромнефть-РП 41,50 39,33 40,58 Газпромнефть 43,20 41,00 43,65 Лукойл-Волганефтепродукт 40,36 38,57 39,15 Лукойл-ВНП 44,14 41,14 44,49 Среднее значение 40,93 38,95 39,87 Сити-Петролеум 43,50 40,90 43,60 Петрол 52 43,90 40,60 43,90 Волга-Нефтепродукт 44,00 41,90 44,00 7 Костромская область Газпромнефть-РП 40,54 36,60 36,82 РН-Ярославль 40,54 36,57 37,89 ТНК 43,65 41,25 43,25 Среднее значение 40,54 36,59 37,36 КТК 43,65 41,25 43,25 Shell 43,69 41,69 43,29 8 Чувашия ** ООО Башнефть-розница 37,80 39,50 Башнефть — Розница 43,00 40,20 43,40 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 43,00 40,42 41,75 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 44,80 40,60 43,50 ** ООО Лукойл-Волганефтепродукт 42,70 41,70 43,00 Лукойл 45,69 41,24 45,24 Среднее значение 42,85 39,97 41,25 ИРБИС 44,99 41,99 43,99 ЧебНЕФТЬ 44,99 42,99 43,97 9 Башкирия Башнефть-розница 39,06 34,87 37,43 АЗС Башнефть 43,50 40,30 43,30 ЛУКОЙЛ-УНП ЛУКОЙЛ-УНП 44,90 41,25 44,99 Среднее значение 39,06 34,87 37,43 ОПТАН 43,50 40,30 43,30 АЗС-КПД 43,40 40,30 43,10 10 Татария Башнефть 39,90 35,52 39,48 Башнефть 42,90 40,50 43,10 Лукойл 41,19 37,86 39,69 Лукойл 42,90 40,50 43,10 Таиф НК 38,87 35,56 39,38 Таиф НК 42,90 40,50 43,10 Татнефть 39,90 Татнефть 42,80 40,40 43,00 Среднее значение 39,97 36,31 39,52 Ирбис 42,99 40,39 42,99 Волга Ойл 42,90 40,50 43,70 Форт Римэкс 44,00 41,00 43,00 Эконом 42,00 40,20 43,00 11 Тюменская область ГПН 41,83 37,07 38,70 ГПН 44,60 40,30 43,40 Лукойл 42,92 38,63 39,44 Лукойл 46,15 41,25 45,15 Среднее значение 42,38 37,85 39,07 АЗС Н-1 44,80 41,30 43,60 Нью Петрол 44,00 40,00 43,10 Кондор 44,50 41,00 43,50 12 Новосибирская область Газпромнефть-РП 42,24 37,14 39,00 Газпромнефть-Новосибирск 45,28 40,21 43,07 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 44,89 40,38 40,91 Роснефть-Новосибирскнефтепродукт 45,25 40,2 43,2 Среднее значение **** 42,24 37,14 39,00 Лукойл (Франшиза) 48,9 40,85 44,2 SHELL (Франшиза) 45,29 41,29 44,19 Янтарь 45,3 40,35 43,2 Хорос 45,3 40,3 43,1 ПРАЙМ 45,3 40,35 13 Красноярский край РН-КНП 41,58 37,42 39,55 РН-КНП 45,40 40,00 42,10 ГПН-РП 42,42 38,32 40,67 ГПН-РП 45,55 40,15 42,20 Среднее значение 42,00 37,87 40,11 25 часов 46,90 41,60 44,50 КНП 46,90 41,60 44,40 14 Алтайский край Роснефть-Алтайнефтепродукт 43,04 39,22 40,66 Роснефть-Алтайнефтепродукт 44,15 40,35 42,15 Газпромнефть 42,34 37,11 38,91 Газпромнефть 44,15 40,15 42,20 Среднее значение 42,69 38,17 39,79 Октан 45,10 40,90 42,80 Лукойл 45,30 41,05 42,95 15 Иркутская область Иркутскнефтепродукт 44,18 39,34 40,51 АО «Иркутскнефтепродукт» 44,50 40,70 41,20 Среднее значение 44,18 39,34 40,51 БРК 44,90 41,10 42,80 16 Республика Бурятия Бурятнефтепродукт 45,70 40,54 41,57 Бурятнефтепродукт 44,40 40,20 42,50 Среднее значение 45,70 40,54 41,57 Крайснефть 44,30 40,10 42,40 17 Забайкальский край РН-Востокнефтепродукт 46,45 41,30 42,26 РН-Востокнефтепродукт 44,75 39,80 42,00 Среднее значение 46,45 41,30 42,26 Омни 47,90 42,30 44,30 18 Камчатский край ННК-Камчатнефтепродукт 50,96 46,51 48,06 ННК-Камчатнефтепродукт 50,35 45,6 49,25 Среднее значение 50,96 46,51 48,06 ТСК 55,50 49,90 51,00 Востокнефтепродукт 55,50 49,90 51,00 19 Приморский край РН-Востокнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 РН-Востокнефтепродукт 44,45 41,45 42,4 ННК-Приморнефтепродукт 44,70 41,50 42,20 ННК-Приморнефтепродукт 44,6 41,5 42,5 Уссурнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 Среднее значение 47,10 42,17 43,40 Уссури 47,55 41,55 42,55

Эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива (Владимирская и Рязанская области и Татария).

Напомним, рост цен на моторное топливо в России начался несколько месяцев назад вместе с ослабшим рублем и возросшей ценой мировой нефти. В таких условиях экспорт у нефтяников стал приоритетнее насыщения внутреннего рынка. Возник некоторый дефицит и как следствие — рост цен на бензин и дизтопливо в розницу. Между тем эксперты (в частности, руководство Российского топливного союза) ещё с прошлого года стали писать обращения с предупреждением о дальнейшем росте цен на бензин в случае, если государство не осуществит комплекс мер по устранению диспаритета на рынке и не предпримет шагов для сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Но поскольку регуляторы — Минтопэнерго и ФАС — не приняли никаких превентивных мер для стабилизации ситуации, цены взлетели.

Особенно это стало заметно в мае, когда на многих АЗС был преодолён психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина, а в дальнейшем его цена вплотную приблизилась к отметке в 50 рублей за литр. Только после этого российское правительство провело серию совещаний с руководителями крупнейших нефтяных компаний, по итогам которых и было принято решение о временном сдерживании розничных цен на бензин в обмен на некоторое снижение топливных акцизов.

Российский президент Владимир Путин на июньской «прямой линии» указал не неверную политику регуляторов — ФАС и Минтопэнерго и заявил о необходимости задействовать инструменты по сокращению экспорта нефти. Свое обещание он сдержал, подписав закон, позволяющий правительству повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть.

Таким образом, можно почти не сомневаться, что до конца года серьезных колебаний на топливном рынке ручное управление не допустит. Посмотрим, что тем временем предложит правительство.

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